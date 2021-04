Ligue 2 - Pour Troyes, rebond obligatoire à Guingamp

Clermont (2e) et Toulouse (3e), avec deux points de moins que l'ESTAC au compteur, accueilleront respectivement Niort (12e) et Nancy (8e). Grenoble (4e), pour sa part, aura la visite de Châteauroux, bon dernier, en route pour le National malgré les arrivées du prince saoudien Abdallah Ben Moussaed et de l'entraîneur italien Marco Simone. Les Toulousains devront particulièrement se méfier de Nancy, vainqueur de ses quatre derniers matches.

Fait rare, les quatre équipes de tête avaient perdu lors de la dernière journée le 20 mars. Surtout, Troyes, en sévère baisse de régime, s'était incliné 3-1 à Amiens après sa déroute à domicile contre Nancy (5-1). Caen (14e), avec son nouvel entraîneur Fabrice Vandeputte, remplaçant de Pascal Dupraz démis de ses fonctions le 23 mars, espèrera un sursaut contre Pau (16e) au stade Michel-d'Ornano.

Le Paris FC, auteur d'une importante victoire à Charléty lors de la dernière journée contre Grenoble (2-0), qui ne le précède plus que de deux points, effectuera un déplacement périlleux à Sochaux (7e), vainqueur 2-0 au Havre lors de sa dernière sortie. Les Normands dirigés par Paul Le Guen, treizièmes, joueront de leur côté à Auxerre (6e), lundi en clôture de la journée. Enfin la rencontre Dunkerque-Amiens a été reportée au 28 avril en raison de cas positifs au Covid-19 dans l'effectif picard.

Programme de la 31e journée à suivre en intégralité sur beIN SPORTS :

Samedi

(15h00) Toulouse - Nancy

(20h00) AC Ajaccio - Valenciennes

Caen - Pau

Clermont - Niort

Grenoble - Châteauroux

Rodez - Chambly

Sochaux - Paris FC

Troyes - Guingamp

Lundi

(20h45) Auxerre - Le Havre

Reporté au mercredi 28 avril:

Dunkerque - Amiens