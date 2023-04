Ligue 2 : Pascal Dupraz va débarquer à Dijon en vue de remplacer Omar Daf

Une nouvelle mission maintien à venir pour Pascal Dupraz ! D'ici les prochaines heures, le coach de 60 ans, passé par Saint-Etienne la saison dernière et qui a échoué de très peu à maintenir les Verts en Ligue 1, va prendre la relève d'Omar Daf à Dijon. Le DFCO est actuellement en grand danger en vue de son maintien en Ligue 2 puisque le club bourguignon pointe à la 19e place du championnat et vient de perdre une nouvelle fois ce week-end avec une défaite contre Caen. Omar Daf, arrivé l'été dernier en provenance de Sochaux et qui était attendu avec beaucoup d'espoir par les supporters, n'a jamais réussi à imposer sa patte au DFCO.

Dans un premier temps pour terminer la saison

Comme informé par nos confrères de L'Equipe, la décision a donc été prise de mettre fin à la mission de Daf au sein du DFCO et de remplacer ce dernier par Pascal Dupraz. Le technicien de 60 ans, passé par Evian Thonon-Gaillard, Toulouse, Caen et donc récemment Saint-Etienne, va s'engager jusqu'à la fin de la saison dans le but de maintenir Dijon en Ligue 2. Actuellement, le club bourguignon pointe à sept points de Pau, premier non-relégable. Avec encore huit matchs à disputer en Ligue 2, la mission s'annonce périlleuse pour Dupraz, qui devra encore faire fort pour parvenir à ses fins.