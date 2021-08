Ligue 2 : Nîmes s'affirme, Nancy s'enlise

D'un relégué à l'autre, les fortunes sont diverses en Ligue 2. Si la situation s'enlise dangereusement à Dijon, ce n'est pas le cas de Nîmes qui rebondit bien en ce début de saison. Les Crocos, vainqueurs à Dunkerque (0-2), profitent notamment du nul de Sochaux à Amiens (0-0) pour s'emparer de la deuxième place derrière Toulouse - en attendant les résultats du Paris FC ou d'Auxerre. Niclas Eliasson, auteur de la passe décisive sur l'ouverture du score de Benrahou au coeur de la seconde période (70eme), a confirmé avec un but dans le temps additionnel (0-2, 90eme+4).



En bas de tableau, c'est toujours très difficile pour Nancy, battu à Caen (1-0) et qui conserve sa lanterne rouge. "On est tous conscients de la situation, regrette Saliou Ciss pour L'Equipe. On ne va pas baisser les bras, mais continuer à travailler pour changer ça, que ça tourne en notre faveur. Avec un effectif aussi jeune, ce n'est pas facile, il faut encore parler. C'est dommage de ne pas égaliser..."



Comme Dijon et Nancy, Dunkerque reste aussi bloqué à un point, au contraire de Grenoble qui est allé chercher sa première victoire de la saison devant Quevilly-Rouen (2-0) qui marque un peu le pas avec une deuxième défaite de rang. Rodez, toujours aussi rafraîchissant, a cartonné Valenciennes sur son terrain (1-4) avec un doublé de Buades, tandis que Le Havre se relance en dominant Niort (2-1) grâce à deux buts de Thiaré. Pau, enfin, s'est joué de Bastia (2-0). Auxerre - Guingamp clôturera cette cinquième journée lundi soir, soit un nouveau duel entre le haut et le bas de classement à l'Abbé-Deschamps.