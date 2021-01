Ligue 2 : Nancy passe sous pavillon sino-américain

Cette fois, c'est fait et cela aura mis du temps ! Au bout du bout de l'année 2020, la nouvelle est enfin tombée ce jeudi 31 décembre. L'AS Nancy Lorraine, qui cherchait des investisseurs depuis plusieurs années, a trouvé son repreneur. Une conférence de presse organisée au stade Marcel-Picot ce jeudi après-midi a officiellement annoncé la vente et l'identité des heureux élus. Il s'agit d'un groupe d'investisseurs provenant de Chine et des États-Unis. Pour quelques uns, ce sont de « vieilles » connaissances puisque parmi certains repreneurs, on retrouve des anciens (New City Capital) du projet OGC Nice de 2016 à 2019 à la réussite peu flatteuse, revendu depuis à Ineos pour 100 millions d'euros. D'après L'Est Républicain, le montant exact de la vente n'a pas filtré mais il devrait osciller à un peu moins de 13 ou 14 millions d'euros. Ce chiffre était d'ailleurs la base des premières négociations avec le City Football Group (fonds de Manchester City) au printemps 2020 avant que les investisseurs ne fassent machine arrière pour s'offrir l'ESTAC quelques mois plus tard. L'accord s'est scellé au bout de quatre longues années de bataille avec plusieurs potentiels acheteurs.

La fin de l'ère Rousselot

À ce titre, l'AS Nancy Lorraine voit son président actuel, Jacques Rousselot, quitter l'aventure après 34 ans de bons, loyaux et généreux services. Après être rentré comme principal sponsor avant de prendre un poste de dirigeant, la figure locale du club a encore récemment injecté de l'argent à l'été 2019 pour sauver l'ASNL de la relégation administrative. Sous sa direction, le club au chardon a remporté la Coupe de la Ligue en 2006, mais aussi trois titres de champion de Ligue 2 / D2 (1998, 2005, 2016) et a disputé deux campagnes de Coupe de l'UEFA. Son successeur est connu. C'est en effet Gauthier Ganaye qui devient le nouveau président du club lorrain. Celui qui est déjà passé par Nice auparavant, est l'actuel président du KV Oostende en première division belge.