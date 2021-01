Ligue 2 : Les révélations du début de saison

Mohamed Bayo (Clermont)



Après avoir terminé l’année 2020 en tête de l’antichambre de l’élite, Grenoble s’est fait détrôner dès la reprise. La faute, notamment, à une lourde défaite sur la pelouse de Clermont (3-0), qui revient ainsi à un petit point de l’ex-leader. Un match qui a vu Mohamed Bayo inscrire son neuvième but de la saison, lui qui n’est devancé que par l’Auxerrois Mickaël Le Bihan au classement des meilleurs réalisateurs de Ligue 2, et a également délivré trois passes décisives. L’attaquant de 22 ans, natif de Clermont, s’est révélé en prêt la saison dernière à Dunkerque, marquant à douze reprises en National. Et pour son retour dans son club formateur, Bayo "a su saisir sa chance", souligne notre consultant Robert Malm : "Et il sait presque tout faire". L’Auvergnat est en tout cas l’un des principaux artisans du bon début de saison du Clermont Foot (4e).

Rhys Healey (Toulouse)



Au classement des buteurs de Ligue 2, Rhys Healey pointe lui au troisième rang avec ses huit buts. Arrivé à Toulouse l’été dernier dans l’anonymat, l’attaquant anglais (26 ans), recruté aux MK Dons, en League One (3e division), a d’abord éprouvé beaucoup de mal pour se faire une place dans le onze de Patrice Garande. Mais depuis sa première titularisation, fin novembre face à Niort, il est tout simplement inarrêtable. Comme le TFC (2e) d’ailleurs. Buteur contre les Chamois, il a récidivé lors des cinq matchs suivants, face à Nancy, Guingamp, Châteauroux, Le Havre (X2) et Pau, pour terminer l’année 2020 en trombe. Et s’il n’a pas marqué mardi soir face au Paris FC, il a été passeur décisif pour Stijn Spierings, autre trouvaille du TFC et auteur de l’unique but du match (1-0). "Dès mes premiers jours ici, l’équipe m’a fait me sentir à l’aise. Ils me disent que je ressemble à Jamie Vardy, mon modèle", a confié à La Dépêche le natif de Manchester, qui a patiemment su attendre son heure.

Gaëtan Laura (Paris FC)

Face au TFC, le Paris FC a lui

subi

sa troisième défaite sur ses cinq derni

ères

rencontre

s, et n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matchs. C’était

face à Guingamp, le 22 décembre dernier,

lors de l’ultime journée avant la trêve (3-2).

Gaëtan Laura (25 ans) avait délivré sa deuxième passe décisive et inscrit son quatrième but de la saison. Et

, ce n’est sans doute pas un hasard,

le club entraîné par René Girard

a commencé sa mauvaise série lorsque son attaquant de 25 ans, révélation du début de saison, était blessé aux adducteurs.

Formé à Lorient,

où il a n’a pas réussi à s’imposer, il a ensuite suivi une progression linéaire dans les divisions inférieures, en National 3 (Saint-Lô, Evreux), National 2 (Lens) puis en National, à Quevilly, avec

qui il avait inscrit onze buts lors du dernier exercice. Ce véritable dragster, flashé à plusieurs reprises à plus de 35 km/h, confirme donc en Ligue 2

, même s’il a été freiné en raison de ses douleurs aux adducteurs et a d’ailleurs dû subir une infiltration pendant la trêve.

Mais il était encore l’un des Parisiens les plus entreprenants face aux Toulousains, et espère bien, comme son club,

désormais 6e,

terminer cette saison comme il l’avait commencée.