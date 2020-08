Ligue 2 : Les matchs les plus attendus de la saison

Après cinq mois de repos forcé, la Ligue 2 est de retour à partir de ce week-end. Un duel des extrêmes entre Toulouse, ancien pensionnaire de l'élite et Dunkerque, deuxième de National 1 l'an passé, lancera les hostilités. Le premier de nombreux chocs qui vont rythmer la saison de Ligue 2. Dès la deuxième journée, il y aura notamment un alléchant Nancy-Guingamp.



Le 26 septembre pour le compte de la 5eme journée, Niort et le Paris FC vont proposer une affiche qui s'annonce spectaculaire. Le dernier duel entre ces deux équipes avait accouché du match le plus prolifique de la saison 2019-2020 de Ligue 2 avec huit buts. Les deux formations s'étaient quittées sur le score de 4-4.

Normandie, Picardie : La Ligue 2 a aussi son lot de derbys



A la mi-novembre, Le Havre va recevoir Caen pour un des matchs les plus attendus de la saison. Ces deux clubs phares du championnat de France vont s'affronter pour un derby de Normandie qui s'annonce explosif. Le week-end du 15 décembre, une autre suprématie régionale sera en jeu. Un derby inédit est prévu au Stade de la Licorne. Amiens y accueillera Chambly pour le premier derby de Picardie de l'histoire.



A la 9eme journée, Amiens et Toulouse vont se croiser. Ce duel rappellera de bons souvenirs à ces deux formations qui ont quitté l'élite du football français cet été. Ce week-end du 31 octobre, un second match au sommet est prévu : Ajaccio va affronter Troyes. En Corse, cette affiche va mettre aux prises deux clubs qui pourraient aujourd'hui être en Ligue 1. L'an passé, ils étaient bien partis pour jouer les barrages quand la saison a été interrompue. Moins d'un mois plus tard après ces affiches qui sentent l'élite, un affrontement entre anciens pensionnaires de National 1 se tiendra. Le week-end du 28 novembre, Dunkerque recevra Pau dans le cadre de la 12eme journée du championnat. Ces deux formations ont été promues durant l'été.

Pascal Dupraz va revenir sur la terre de ses exploits

Une autre date est entourée dans le calendrier des joueurs et supporters de Pau. A la fin janvier, le Nouste Camp devrait être inauguré dans son format Ligue 2. Les hommes de Didier Tholot pourront donc jouer chez eux après plusieurs mois de cohabitation avec le club de rugby de la ville au stade du Hameau. Le jour exact du déménagement n'est pas encore connu. Le 8 mai, pour l'avant-dernière journée du championnat,. Si ce match pourrait être décisif dans la course à la montée, il va surtout permettre à Pascal Dupraz de revenir au Stadium, la terre d'un de ses plus grands exploits.