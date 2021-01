Ligue 2 : Le SM Caen en grande difficulté financière

D'autres mesures prises par le club

Le club n'a plus le choix. Caen doit recourir à certaines mesures pour survivre. Parmi elles, la mise en place d'un projet de plan social. C'est Arnaud Tanguy, directeur général du club, qui a présenté les grandes lignes de ce projet devant les représentants des différents salariés dans le cadre d'un conseil social et économique. D'après les chiffres de Ouest France, le SM Caen aurait un déficit structurel de 15 millions d'euros. Un déficit provoqué notamment par la descente en Ligue 2 :a affirmé Arnaud Tanguy. Le projet a donc pour but de réorganiser l'entreprise avec un plan de sauvegarde de l'emploi. Une vingtaine de postes devrait être touché mais le club va collaborer avec un cabinet pour que les salariés concernés puissent être accompagnés etMais ce n'est pas tout. Un plan de départs volontaires va également être inclus au projet. Caen essaye tant bien que mal de faire des économies et doit parfois envisager certaines solutions dans les plus petits détails. Notamment dans ses contrats avec ses partenaires, ses fournisseurs ou encore ses prestataires. Tous les secteurs du club sont touchés puisque Arnaud Tanguy va engager des discussions avec les joueurs en vue d'une baisse de salaire :Malgré tous ces changements, Caen souhaite garder son