Ligue 2 - Le Paris FC vise la tête, les Nîmois en embuscade

Le Paris FC peut prendre provisoirement la tête en ouverture samedi (15h00 - beIN SPORTS 2), à condition de battre Guingamp (13e) par au moins deux buts d'écart. Deuxième à 3 points du leader Toulouse, les Parisiens ont également un match en retard à jouer contre l'AC Ajaccio mardi 14 septembre. Le leader (16 points) se déplace lui au Havre (9e), en clôture lundi (20h45). Le TFC a remporté tous ses matches à l'exception d'un match nul contre Ajaccio en juillet.

Lors du multiplex de 19h00, Nîmes, relégué de Ligue 1 en fin de saison dernière et qui a inscrit plus de points à l'extérieur qu'à domicile en ce début de saison, visera le podium à Grenoble (17e), après un coup d'arrêt à Caen (0-0 lors de la sixième journée). Les Gardois devront compter sur un faux pas de Sochaux, troisième, en déplacement à Ajaccio. Le second relégué Dijon tentera de s'extirper de la zone rouge en recevant Bastia.

Programme de la 7e journée de Ligue 2

Samedi 11 septembre

(15h00) Paris FC - Guingamp sur beIN SPORTS 2

(19h00) Amiens - Rodez

Auxerre - Niort

Caen - Pau

AC Ajaccio - Sochaux

Valenciennes - Quevilly-Rouen

Grenoble - Nîmes

Dunkerque - Nancy

Dijon - SC Bastia

Lundi 13 septembre

(20h45) Le Havre - Toulouse sur beIN SPORTS 1