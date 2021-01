Ligue 2 : Le Paris FC replonge à Valenciennes

Le match entre Valenciennes et le Paris FC, mardi soir, était important pour remettre le calendrier de Ligue 2 à jour. Les Parisiens, dont la place de leader écrasant n'est plus qu'un lointain souvenir, auraient pu réintégrer le top 5 en cas de victoire, mais ce sont les Nordistes qui se sont imposés 2-0 sur deux buts en seconde période de Joffrey Cuffaut (59eme) et Kévin Cabral (69eme), également passeur sur l'ouverture du score.



Mais la star du soir, c'est bien Cuffaut ! Auteur de son septième but de la saison, le latéral devient le défenseur à avoir inscrit le plus de buts en Europe, devant l'Intériste Achraf Hakimi (six buts). "Ça m'importe peu, assure l'intéressé sur Téléfoot. Je suis content du travail quotidien depuis la saison dernière. On essaie de s'installer durablement dans la première partie de tableau, on avance, c'est le principal."



Jérôme Prior a su aussi sortir les arrêts qu'il faut, à 0-0 comme à 1-0, et le VAFC recolle à quatre points du Paris FC... "Je pense que c'est une victoire méritée, lâche encore Cuffaut. C'était un bon match entre deux bonnes équipes du championnat, ça ne s'est pas joué à grand-chose. On a réussi à faire basculer cette rencontre, qu'on a abordée de la meilleure des façons. On fait des choses intéressantes, il faut savoir les bonifier. Quand ça tourne dans notre sens, il faut en profiter." Les Parisiens, bloqués à un point d'Auxerre et qui demeurent à neuf longueurs du leader troyen, n'ont gagné que deux de leurs onze derniers matchs.