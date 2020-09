Ligue 2 : Le Paris FC enchaîne, Guingamp n'y arrive pas

Avant Toulouse-Sochaux prévu ce lundi, une seule équipe de Ligue 2 à enchaîner un troisième succès en autant de journées : le Paris FC. Sur la pelouse d'Amiens, qui jouait en Ligue 1 l'an passé, les hommes de René Girard sont allés cherche une victoire très importante (1-2). Julien Lopez, à la suite d'un corner, et Moustapha Name, après une récupération haute, ont marqué les buts des Parisiens. Le pénalty transformé par Steven Mendoza en seconde période a redonné espoir aux Picards. En vain. Les partenaires de Jonathan Pitroipa sont très solides depuis le début de saison et passent un message à la concurrence avec ses trois points cherchés au stade de la Licorne.

Caen et Niort s'accrochent

Si le Paris FC a encaissé son premier but de la saison sur le penalty transformé par Amiens, son dauphin provisoire a une défense toujours imperméable. Caen a encore préservé sa cage inviolée ce samedi sur la pelouse de Rodez. Mieux encore, les Normands ont marqué trois buts (0-3). Nicholas Gioacchini, Yacine Bammou et Jessy Deminguet ont fait trembler les filets d'une équipe réduite à dix en fin de match. Juste derrière Malherbe, on retrouve Niort qui a pris le meilleur sur Nancy (1-0). Pape Ibnou Ba a marqué le seul but de la rencontre, le premier de sa carrière en Ligue 2. Avec une possession qui est restée stérile, les Lorrains ont tenté de répondre mais ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs actions.

Clermont, invaincu mais neuvième

Après deux matchs nuls, Clermont a gagné son premier match de la saison à Auxerre (0-1). En fin de match, Jodel Dossou a parfaitement pris la profondeur pour faire la différence. L'actuel neuvième de Ligue 2 est toujours invaincu alors que son attaquant béninois lance sa saison. Devant les hommes de Pascal Gastien, on retrouve plusieurs formations qui ont six points. Elles se sont toutes imposées ce samedi. Valenciennes a notamment profité de l'expulsion précoce de Nama Fofana pour prendre le meilleur sur Châteauroux grâce à une réalisation de Teddy Chevalier (1-0). Un penalty de Hyun-Jun Suk et un but tardif de Lenny Pintor ont permis Troyes a fait respecter la logique contre Pau (2-0). Dans le même temps, Grenoble a renversé Chambly dans les 20 dernières minutes (1-2). Achille Anani et Terell Ondaan ont répondu à Medhy Guezoui. Un peu plus tôt dans la journée, face à des Guingampais qui n'ont pas trouvé la solution malgré le changement d'entraîneur opéré pendant la trêve internationale, Le Havre s'est imposé (1-3). Jamal Thiaré a confirmé qu'il est le nouveau leader de l'attaque normande avec un doublé en première période. Un but contre-son-camp de Jérémy Mellot a facilité la tâche d'un club doyen qui a encaissé un but de Matthias Phaeton en seconde période. Après trois journées, Guingamp n'a qu'un point et aucune avance sur la zone de relégation.