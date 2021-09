Ligue 2 : Le derby corse en cinq dates

Des duels en première division, deuxième division et Coupe de France



Beaucoup de matchs spectaculaires

Grand moment en Ligue 2. Ce samedi après-midi à 15h00, à l'occasion de la 10eme journée du championnat de France de deuxième division, Bastia reçoit l'AC Ajaccio. Un derby corse qui n'a plus eu lieu, en match officiel, depuis sept longues années.. Ce jour-là, Bastia s'était alors imposé contre Ajaccio (2-1), grâce à des buts de l'attaquant algérien Florian Raspentino et du défenseur français Sébastien Squillaci, alors qu'en face, l'attaquant guinéen Aboubacar Demba Camara avait ouvert la marque. Une disette due ainsi notamment à la relégation administrative de Bastia en National 3 en 2017.Ces derniers temps, c'était rare de retrouver les deux formations dans l'élite, au même moment. Ce fut ainsi notamment le cas de 2002 à 2005 ainsi que de 2012 à 2014.. A ce moment-là, les deux formations évoluaient en deuxième division et c'est Bastia qui était venu s'imposer sur la pelouse de son grand rival (1-3). Pendant plusieurs années d'affilée, les deux équipes ont eu ainsi l'occasion de se rencontrer, que ce soit donc en deuxième division, ou bien alors dans l'élite et même en Coupe de France.

Avec parfois des matchs spectaculaires. Comme ce 21 mai 1966, toujours en deuxième division, lorsque Bastia s'est imposé largement à domicile (6-0). Ou bien encore, ce 4 octobre 1970, cette fois dans l'élite, quand l'AC Ajaccio s'est vengé (6-1). Mais à partir de 1973, il a fallu attendre de très nombreuses années avant que les deux formations corses se recroisent à nouveau, au haut niveau. Et plus précisément 40 ans !

De 1973 à 2003, les deux rivaux ont du prendre leur mal en patience, avant de se retrouver enfin le 31 octobre 2003. Ce jour-là, les deux équipes sont dans l'élite et l'AC Ajaccio est venu s'imposer sur la pelouse de Bastia (1-2). Un scénario qui pourrait tout à fait se reproduire tant Bastia est bien mal en point en ce début de saison. Avec seulement une petite victoire en neuf journées, les Bastiais ne sont que 18emes, alors que l'AC Ajaccio, quatrième, est toujours invaincu.