Ligue 2 : la VAR bientôt présente en deuxième division

Il semblerait que l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) soit sur le point d'arriver en Ligue 2 à partir de la saison 2024-2025. C'est en tout cas à l'œuvre puisque Stéphane Lannoy, chargé de l'arbitrage professionnel à la Direction Technique de l'Arbitrage (DTA), était l'invité de l'émission Maxi Ligue 2 sur beIN SPORTS, et a annoncé que la DTA et la Ligue de football professionnel (LFP) se sont réunies en ce sens ces derniers jours. "Il y a un cahier des charges à respecter et il faut former suffisamment d'arbitres pour répondre aux besoins de la Ligue 1 et de la Ligue 2", a confié celui qui est retraité des sifflets depuis 2017.

Stéphane Lannoy a cependant assuré qu'il ne faut pas précipiter les choses, et que c'est pour cela que l'assistance ne devrait débarquer que lors de la saison 2024-2025. "Mais l'objet, c'est la mise en place du VAR en Ligue 2 pour la saison 2024-2025. Cela nous laisse une année complète pour former de nouveaux arbitres assistants vidéos", a-t-il confié. L'exercice 2024-2025 sera le premier où les deux championnats professionnels français se disputeront à 18 équipes, sur un système de deux descentes de Ligue 1 à Ligue 2 avec un barrage.