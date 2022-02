Ligue 2 : La sanction contre le Paris FC un peu réduite, après son appel devant la FFF

Le Paris FC soulèvera "en temps et en heure" les problèmes de gouvernance du football français



🚨 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹

— Paris FC (@ParisFC) February 3, 2022

La commission de discipline de la FFF avait pris la décision de frapper fort. Après les incidents survenus lors du 32èmes de finales de Coupe de France entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais, le 17 décembre dernier, les deux équipes avaient été éliminées de la compétition. De plus, le stade Charléty avait été suspendu pour 5 rencontres et le PFC sanctionné d'une amende de 10 000 euros. Face à cette sanction de suspension de stade, l'actuel troisième du Championnat de France de Ligue 2 a fait appel devant la FFF.Dans un communiqué officiel, le club de la capitale a tenu à réagir. "Le Paris FC prend acte de la décision de la Commission Supérieure d’Appel qui confirme la sanction de cinq matchs, relative au terrain, mais la décompose en deux matchs de suspension de terrain, puis trois matchs à Charlety à huis clos.Le Paris FC jouera son match contre Ajaccio, coleader du championnat, au Mans ce lundi 7 février et les matchs contre Quevilly, Sochaux et Niort sans la présence de ses supporters. Le Club se félicite que les joueurs et le staff puissent exercer leur métier dans leur stade pour ces trois derniers matchs", peut-on notamment lire. Puis sur une note un peu plus offensive :Ce mardi, le Paris FC a réalisé une belle opération en allant s'imposer sur le terrain de l'AJ Auxerre, concurrent pour la montée en Ligue 1 (1-2).