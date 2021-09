Ligue 2 (J5/match en retard) : L'AC Ajaccio surprend le Paris FC

L'AC Ajaccio est allée la chercher. Ce mardi soir, à l'occasion d'un match en retard comptant pour la 5eme journée de Ligue 2, le club corse s'est arraché pour s'imposer sur la plus petite des marques, face au Paris FC (1-0). Un but intervenu à la 89eme minute de jeu. Après un excellent service du milieu de terrain français Mickael Barreto (30 ans), le défenseur camerounais Oumar Gonzalez (23 ans) est venu délivrer les siens. La fin de rencontre a été encore plus compliquée pour les visiteurs, lorsque dans les arrêts de jeu (90eme+5), l'attaquant français Gaetan Laura (26 ans) a écopé d'un carton rouge direct, après un excès d'engagement sur Gonzalez. La soirée fut donc davantage idéale pour l'AC Ajaccio, qui grimpe à la 2eme place du classement du championnat de France de Ligue 2, avec un total de 15 points et deux unités de retard sur le leader, à savoir Toulouse et ses 17 points.

L'AC Ajaccio reste invaincu

Surtout, le club corse conserve l'invincibilité qui est la sienne depuis l'entame de cette saison 2021-22 de Ligue 2. En effet, son bilan est de quatre victoires pour également trois matchs nuls. Parmi les hommes en forme du moment, au sein de la formation, comment ne pas citer évidemment Oumar Gonzalez. En effet, en sept rencontres déjà disputées, le défenseur compte trois buts et se trouve même être le meilleur buteur de son club. En face, pour le Paris FC, il s'agit donc d'un nouveau coup dur. En effet, le club a réussi à rester invaincu lors des cinq premières journées du championnat, avec un bilan de quatre victoires pour un match nul. Cette bonne série s'est ensuite arrêtée ce samedi, lorsque Guingamp est venu s'imposer (0-1). Avec cette deuxième défaite de rang, le Paris FC pointe à la 4eme place du classement, avec un total de 13 points au compteur.