Ligue 2 (J25) : Guingamp ramène le match nul d’Auxerre

Si Guingamp continue sa série négative, les Bretons ont montré des signes d’amélioration. A l’occasion de l’affiche d’ouverture de la 25eme journée de Ligue 2, les Guingampais ont ramené le point du match nul de leur déplacement sur la pelouse d’Auxerre, candidat à la montée en Ligue 1 à l’issue de la saison. Une rencontre que les Icaunais ont démarré tambour battant mais, gênés par une visibilité difficile en raison d’un soleil rasant sur le Stade de l’Abbé-Deschamps, ils n’ont pas su concrétiser leurs premières occasions. Des échecs qui ont été payés cash peu avant la 20eme minute. Sur un contrôle manqué par Gauthier Lloris après une passe latérale de Carlens Arcus, Arthur Gomis a pu récupérer le ballon très haut puis remporter son duel face à Donovan Léon pour ouvrir le score. Avec une seule victoire lors de leurs 18 dernières sorties en Ligue 2, les Guingampais se sont offert l’espoir de renouer avec la victoire sur cette ouverture du score. Toujours en difficulté, Gauthier Lloris a failli offrir le break à ses adversaires mais Jérémy Livolant a vu Donovan Léon sortir le ballon d’un beau réflexe.

Auxerre n’a pas su concrétiser ses occasions

Un arrêt qui est venu à point. En effet, deux minutes plus tard, sur un coup franc à l’entrée de la surface guingampaise, l’AJA est allée chercher l’égalisation. Axel Ngando s’est présenté pour le frapper mais Enzo Basilio a pu dévier le ballon hors du cadre... directement sur la barre transversale. Opportuniste, Quentin Bernard n’a pas laissé passer l’occasion d’égaliser face à un but déserté. Peu après le repos, Youssouf Mchangama a eu l’opportunité de redonner l’avantage à l’En Avant Guingamp mais Carlens Arcus est venu intervenir au tout dernier moment afin de contrer la tentative de l’ailier du club breton. Dès lors, les Auxerrois ont augmenté la pression sur la défense guingampaise mais Enzo Basilio a su intervenir à chaque fois pour éviter à Guingamp de renouer avec la défaite. Les occasions se sont multipliées mais l’AJA n’a pas su tromper le gardien de l’EAG. Auxerre confirme ainsi sa baisse de rythme avec un deuxième match nul consécutif (1-1) et pourrait voir le Paris FC se rapprocher autant que Clermont et Grenoble s’échapper. Pour Guingamp, ce match nul n’est pas une réussite sur le plan comptable mais, dans le jeu, il y aura des éléments à retenir pour les semaines à venir.



LIGUE 2 / 25EME JOURNEE

Samedi 13 février 2021

Auxerre - Guingamp : 1-1

19h00 : Caen - Niort

19h00 : Châteauroux - Le Havre

19h00 : Clermont - Chambly

19h00 : Dunkerque - Nancy

19h00 : Grenoble - Amiens

19h00 : Pau - Paris FC

19h00 : Troyes - Rodez



Lundi 15 février 2021

18h45 : Sochaux - Valenciennes

20h45 : Toulouse - AC Ajaccio