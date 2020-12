Ligue 2 : Embouteillage sur la route de la Ligue 1

Après une saison raccourcie en raison de la crise sanitaire, qui a vu l’annulation des barrages et la montée de Lens et Lorient, cet exercice 2020-2021 de Ligue 2 est plus indécis que jamais. Après 17 journées, il y aura eu quatre leaders différents : le Paris FC (1ère-4e journée), Niort (4e-6e journée), de nouveau les Parisiens (6e-13e journée) et Troyes (13e-17e journée), avant que Grenoble ne s’empare de la première place lors de l’ultime journée. Car, comme en Ligue 1, la trêve internationale n’a donc pas eu lieu à mi-saison, les championnats ayant repris plus tardivement.



Et si le GF38, qui reste sur dix matchs sans défaite, occupe aujourd’hui la tête du classement, grâce à sa victoire face à l’ex-leader troyen (2-0), les écarts sont minimes au sein d’un Top 6 qui se tient en quatre petits points. Les Isérois ne devancent ainsi l’ESTAC qu’à la différence de buts (+15 contre +11), et Toulouse de deux longueurs. Des Toulousains relégués qui ont débuté cette saison par deux défaites, et n’en ont plus enregistré qu’une depuis. Et ils ont signé cinq victoires lors de leurs sept derniers matchs, et fini l’année sur trois victoires de rang.

Le Paris FC a sombré

Quatrième à trois points du leader, l’AJA de Mickaël Le Bihan, meilleur buteur du championnat (13 buts), est, comme Grenoble, invaincu depuis dix rencontres. Les Auxerrois sont devant le Paris FC à la différence de buts (+15 contre +7). Après un début de saison canon, les hommes de René Girard ont eux sombré, et enchaîné six matchs sans victoire, dont des défaites face à des concurrents directs, avant de finir par retrouver le chemin du succès mardi dernier contre Guingamp (3-2).



Clermont (6e), qui pointe à une longueur du duo, a signé trois victoires lors de quatre dernières journées, dont une face aux Parisiens lors de la 16e journée (3-2). Derrière, Caen est déjà à quatre points, alors que Niort pourrait revenir à trois longueurs. Des équipes qui pourraient avoir leur mot à dire pour accrocher, au moins, les barrages pour la montée, qui concernent le 3e, le 4e et le 5e. Mais la lutte pour le titre, et la montée directe, pourrait se révéler encore plus épique.