Ligue 2 : Dijon se sépare d'Omar Daf, Amiens éjecte Philippe Hinschberger

Coup de chaud en Ligue 2 ce lundi 3 avril. Au terme de la 29e journée du championnat ce week-end, deux entraîneurs n'ont pas résisté et viennent d'être virés par leur club respectif. Ainsi, Dijon a décidé de mettre à pied à titre conservatoire Omar Daf. Le coach de 46 ans, passé par Sochaux, devrait être remplacé par Pascal Dupraz, qui va s'engager dans une nouvelle mission maintien jusqu'au terme de la saison. Mais après Omar Daf, c'est le coach de l'Amiens SC Philippe Hinschberger qui a été mis à pied par le club picard.

Hinschberger mis à pied

Ainsi, malgré le fait qu'Amiens soit actuellement à la 11e place de Ligue 2, les dirigeants de l'ASC ont décidé de mettre un terme à leur collaboration avec Hinschberger. Arrivé sur le banc du club picard en 2021, l'ancien coach de Grenoble avait terminé sa première saison à la 14e place de Ligue 2. Cette année, il avait très bien débuté, se trouvant avec son club comme un candidat à la Ligue 1 au terme de la première partie de saison. Mais en 2023, Amiens s'est effondré et n'a gagné que deux matchs. Le club reste sur trois défaites de suite (1-2 à Grenoble samedi dernier, 1-3 contre Rodez, 0-3 au Paris FC) et une décision a donc été prise. Hinschberger va être remplacé par Patrice Descamps, promu directeur général du club en début de saison, va prendre la relève jusqu'à la fin de l'exercice 2022-2023. Il sera assisté par Julien Ielsch, ancien joueur d'Amiens entre 2010 et 2013, puis de 2015 à 2018. Le technicien de 63 ans va donc laisser sa place, même s'il reste un salarié du club. Amiens compte seulement six points d'avance sur Laval, premier relégable, à neuf journées du terme de la saison.