Ligue 2 : Deux matchs de l'AC Ajaccio reprogrammés en raison du covid

La rencontre #ACAPFC prévue ce samedi 21 août au stade François-Coty est également reportée. Les 2 matchs impactés par le covid-19 ont été reprogrammés par la LFP :

. Ce lundi, la Ligue de Football Professionnel a annoncé le report de la rencontre entre l'AC Ajaccio et le Paris FC, prévue initialement ce samedi à 19 heures dans l'optique de la 5ème journée de Ligue 2. Le motif : un nombre important de cas de coronavirus au sein du club corse. "Après avis de la commission nationale COVID FFF concernant le nombre de joueurs de l’AC Ajaccio testés RT-PCR positifs et absents de manière certaine pour le match contre le Paris FC, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre du chapitre 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matchs de la saison 2021-22, décide de reporter le match AC Ajaccio / Paris FC, comptant pour la 5ème journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le samedi 21 août 2021 à 19h", peut-on lire sur le site officiel de l'instance.Ainsi, les joueurs dirigés par Olivier Pantaloni joueront la quatrième journée face à Caen le 25 août prochain (19 heures) et la cinquième journée face au Paris FC, le 14 septembre (19 heures). Jusqu'alors, après trois matchs disputés, Ajaccio pointe à la neuvième place du classement de Ligue 2, avec 5 points au compteur. Tenu en échec par Toulouse lors de la première journée (2-2), le club corse s'est ensuite imposé face à Amiens (3-1), avant de faire un match nul sur la pelouse de l'AJ Auxerre (0-0).