Ligue 2 : déplacements à forts enjeux pour les leaders

Les trois équipes se tiennent en 3 points, Clermont et Toulouse comptant tous les deux 52 points, et l'ESTAC 55. Les Troyens, qui se sont fait peur ce week-end face à Ajaccio (victoire 1-0 dans le temps additionnel) doivent enchaîner sur la pelouse de l'avant-dernier, Chambly (19e, 24 pts), qui reste sur cinq matches sans victoire. Leur nouveau dauphin Clermont, qui a écrasé Valenciennes (4-0) samedi, jouera sur la pelouse du Roudourou, à Guingamp (17e, 26pts) pour continuer à repousser Toulouse et conserver la seconde place, synonyme de promotion directe en L1.

Le Téfécé ira à Valenciennes (8e, 36 pts), qui ne gagne plus depuis cinq matches. Dans la course aux play-offs, Grenoble (4e, 49pts) doit retrouver la victoire au Havre (10e, 34pts), tandis qu'Auxerre (5e, 44pts) défie Amiens (12e, 33pts) et le Paris FC (6e, 44pts) reçoit Dunkerque (16e, 28pts). Pau (18e, 24pts), qui vient de sortir de la zone de relégation grâce à son succès (2-0) face au Havre samedi, reçoit le dernier, Châteauroux (20e, 18pts), pour un choc du bas de tableau.

Programme de la 28e journée de Ligue 2, tous les matchs à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN SPORTS :

Mardi 2 mars (19h00) :

Guingamp - Clermont

AC Ajaccio - Rodez

Chambly - Troyes

Le Havre - Grenoble

Nancy - Caen

Niort - Sochaux

Paris FC - Dunkerque

Pau - Châteauroux

Valenciennes - Toulouse

Amiens - Auxerre