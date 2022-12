Ligue 2 : Choc au sommet pour la reprise de la L2

Les Normands semblent se diriger à grands pas vers la Ligue 1 (seuls les deux premiers seront promus) avec leur bilan provisoire de neuf victoires, cinq nuls et une seule défaite, à Valenciennes (1-0) lors de la deuxième journée. Le HAC, meilleure attaque du championnat (24 buts) avec Sochaux et Metz, compte déjà quatre points d'avance sur Bordeaux, qui reste en revanche sous la menace des ses poursuivants immédiats Sochaux (3e à 1 pt) et Grenoble (4e à 2 pts). La dernière défaite des Girondins en championnat remonte au 5 novembre à Nîmes (1-0), équipe pourtant en lutte pour le maintien (16e, 15 pts).

De son côté Sochaux accueillera un autre mal classé, Rodez (18e) et Grenoble jouera sur le terrain de Quevilly-Rouen (13e). Saint-Etienne, battu à domicile par Rodez (2-0) lors de la dernière journée, tentera de se redonner un peu d'espoir à Annecy (15e), mais l'opération maintien semble bien mal engagée du côté du Forez. Les Verts, relégués en fin de saison dernière et frappés d'une pénalité de trois points avant le début de l'actuel championnat, sont vingtièmes et derniers, avec un point de retard sur Niort (19e). Les Chamois effectueront un périlleux déplacement à Metz (8e), qui accuse tout de même un retard de sept points sur Bordeaux, et onze sur Le Havre.