Ligue 2: Choc au sommet entre Toulouse et le Paris FC

Les hommes de Philippe Montanier, en quête d'un titre de champion et d'une remontée en Ligue 1, ont bien réagi après leur lourde défaite à Caen (4-1) lors de la 28e journée, en s'imposant lors de leurs deux derniers matches. Ils pourront compter sur le soutien de leur public puisque la rencontre devrait se jouer à guichets fermés. Le TFC a annoncé jeudi que plus de 27.000 places avaient vendues, sur les 28.0000 environ dont dispose actuellement le Stadium en raison de travaux de rénovation. Un record d'affluence cette saison en L2 pour une affiche qui verra également l'inauguration d'un virage Christophe Revault, en hommage à l'ancien gardien de but emblématique du club, décédé l'an dernier.

En cas de succès, les Toulousains relégueraient à dix longueurs leur rival parisien, qui doit absolument se relancer après avoir concédé le nul à domicile contre Pau (1-1) il y a deux semaines avant la trêve internationale. Encore en position de s'emparer du fauteuil de leader il y a deux journées, les joueurs de Thierry Laurey n'ont désormais plus le droit à l'erreur s'ils ne veulent pas laisser s'envoler leur ticket pour la montée en L1. Ils ont en effet vu revenir Ajaccio (3e) et Auxerre (4e), respectivement à 1 et 2 points. Le club corse pourrait d'ailleurs profiter d'une défaite ou d'un nul du PFC pour reprendre la place de dauphin, puisqu'il se déplace lundi (20h45) sur la pelouse de Nancy, la lanterne rouge du championnat.

Auxerre tentera de son côté de se relancer à Bastia samedi (19h) après s'être incliné à domicile face à Toulouse (2-1).Tout peut également encore bouger dans le bas du tableau puisque trois points seulement séparent Dunkerque (19e avec 30 points) de Grenoble (16e avec 33 points) à huit journées de la fin. Les Dunkerquois iront à Caen (7e), Quevilly (18e) accueillera Sochaux (5e), Rodez (17e) recevra Niort (8e) et Grenoble se déplacera à Dijon (12e).

Programme de la 31e journée de Ligue 2 disputée les samedi 2 et lundi 4 avril:

Samedi 2 avril

(15h00 - beIN SPORTS 1) Toulouse - Paris FC

(19h00) Nîmes - Guingamp

Quevilly-Rouen - Sochaux

Rodez - Niort

SC Bastia - Auxerre

Pau - Le Havre

Valenciennes - Amiens

Caen - Dunkerque

Dijon - Grenoble

Lundi 4 avril

(20h45) Nancy - AC Ajaccio