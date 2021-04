Ligue 2 BKT - PFC-Troyes, déplacement périlleux pour le leader

Longtemps premier et sur le podium de la 1re à la 15e journée, le Paris FC a ensuite connu un trou d'air. Mais le club parisien a repris sa marche en avant et reste sur cinq victoires lors de ses six derniers matches. Les Troyens, seulement 5es du classement à l'extérieur, seront donc méfiants, d'autant qu'ils ont connu un coup de mou depuis un mois avec deux défaites consécutives suivies d'une courte victoire (1-0) contre Guingamp la semaine dernière. Les Toulousains affronteront au Roudourou ces mêmes Guingampais, actuellement 18e et qui veulent à tout prix éviter de retrouver la troisième division pour la première fois depuis 27 ans.

Clermont, 3e à cinq points de Troyes mais avec un match en moins, espère pour sa part accéder à la Ligue 1, pour la première fois de son histoire débutée en 1990. Après son match nul à domicile contre Niort (0-0), l'équipe entraînée par Pascal Gastien se doit de réagir à Pau. Accrochés également à la maison lors de la précédente journée par la lanterne rouge Châteauroux (2-2), les Grenoblois, 4es, accueillent Caen. Sans doute distancée pour la course à la montée, à 13 points de la tête, l'AJ Auxerre, 6e, se rend à Niort. Battus par Toulouse lors de la 31e journée alors qu'ils restaient sur quatre succès d'affilée, les Nancéiens de Jean-Louis Garcia, 8es, auront à coeur de se relancer face aux Sochaliens d'Omar Daf, 7es. Avant-dernier, Chambly n'aura pas la partie facile à Valenciennes, 9e.

Programme de la 32e journée de Ligue 2 :

Samedi

(15h00) Paris FC - Troyes

(20h00) Châteauroux - Dunkerque

Grenoble - Caen

Le Havre - AC Ajaccio

Nancy - Sochaux

Niort - Auxerre

Valenciennes - Chambly

Pau - Clermont

Dimanche

(19h00) Amiens - Rodez

Lundi

(20h45) Guingamp - Toulouse



