Ligue 2 BKT - Bordeaux métamorphosé par ses gamins

Il y a quarante ans, une bande de +Minots+ a sauvé Marseille d'une descente dans le monde amateur. Vingt ans plus tard, les +Pitchouns+ ont fait remonter Toulouse de National en L1. Quel avenir auront "les gamins" comme les surnomme affectueusement leur entraîneur David Guion, une fois passé cet été de tous les paradoxes ? L'intersaison a en effet été éprouvante pour les Girondins. Relégués sportivement en L2 au terme de leur pire saison dans l'élite depuis 63 ans (20e, 91 buts encaissés), ils ont été ensuite rétrogradés administrativement en National avec risque de dépôt de bilan, avant d'être repêchés à trois jours de la reprise après un long combat juridique mais sans pouvoir recruter à leur guise, la faute à une masse salariale trop élevée. Ils ont dû attendre la dernière journée du mercato pour officialiser l'arrivée de cinq recrues.

Durant cette période, les pensionnaires du Haillan sont restés unis, "dans leur bulle" dixit Guion, sans faire attention aux tractations en coulisses pour vider le vestiaire des joueurs les plus +bankables+ ou aux tensions émanant du +loft+ des indésirables. Au total, 24 joueurs ont quitté les lieux. L'insouciance de ces jeunots évoluant en N3 (5e échelon) ou avec les U19 il y a encore trois mois, encadrés par quelques +survivants+ de la saison dernière aux salaires acceptables pour la L2, a fait le reste. "On pensait en intégrer cinq ou six, on en a douze, expliquait vendredi dernier le président Gerard Lopez. Ce sont vraiment des joueurs qui portent le club dans leur cœur, comme Yoan Barbet et Vital N'Simba (deux anciens de la maison qui ont patienté deux mois avant l'homologation de leurs contrats). Ce qu'on vient de vivre sur six matches, c'est assez exceptionnel".

L'hommage de Laurey

Le lendemain, Bordeaux décrochait une quatrième victoire sur la pelouse du Paris FC (pour deux nuls et une défaite) et prenait la tête de la L2. Les adversaires des Girondins ont découvert le polyvalent Malcom Bokele (22 ans), le roc défensif Junior Mwanga (19 ans), les ailiers Logan Delaurier-Chaubet (20 ans, 2 buts) et Dylan Bakwa (20 ans, 2 buts, 1 passe décisive) en pleine symbiose avec l'avant-centre nigérian Josh Maja (4 buts, 3 passes décisives). Mention également aux latéraux Jacques Ekomié (19 ans) et Johaneko Louis-Jean (18 ans), et aux milieux Émeric Depussay (21 ans) et Marvin de Lima (18 ans, 1 but). "Je connaissais Bakwa que j'avais vu en L1, mais je découvre certains jeunes joueurs et je suis surpris de ne pas les avoir vus l'an passé", faisait remarquer samedi l'entraîneur Thierry Laurey après la défaite du Paris FC (3-1), la première depuis près d'un an à Charléty.

"Je ne suis pas épaté car je vois les joueurs tous les jours", reconnaît Guion, louant "leur générosité, leur écoute". "Il y a des joueurs de qualité et ce n'est pas une surprise car on sait qu'on a une bonne formation à Bordeaux. Mais ce qu'ils ont été capables d'emmagasiner en deux mois, c'est formidable. Il faut les féliciter". Et désormais les faire souffler car certains ont eu du mal à finir les derniers matches rapprochés. Ça tombe bien, "les recrues meurent d'envie de rentrer dans le groupe et elles vont apporter de la fraîcheur", estime le technicien en quête d'émulation pour préserver la dynamique actuelle. "Ce championnat est un marathon, il y a encore beaucoup de route", prévient-il.

Maja et Bordeaux frappent fort au PFC !