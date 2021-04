Ligue 2 BKT - Alors, qui va monter en Ligue 1 ?

L'accession directe

"A moins d'une catastrophe, Troyes sera champion..." On n'est jamais trop prudents avec ce championnat de Ligue 2, qui continue de réserver bien des surprises. Mais en dominant encore Grenoble la semaine passée dans un nouveau choc de haut de tableau (3-1), l'ESTAC maintient ardemment le cap et pourrait d'ailleurs valider son ticket dès ce week-end. Derrière, l'état de forme du TFC pose question, alors que les Toulousains doivent rattraper deux matchs en retard et vont désormais jouer tous les trois jours jusqu'à la fin. "Patrice Garande va pouvoir faire tourner, avec son effectif pléthorique", rappelle toutefois Robert Malm.

Les barragistes



Bien malin qui pourrait prédire l'ordre des places 3 à 5, et quelle équipe du peloton de tête restera finalement sur le carreau à la sixième place (étant entendu que ce sera désormais trop juste pour Sochaux, septième à six points du Paris FC)... Cependant, notre consultant relève le gant : à partir du moment où il imagine Toulouse devancer Clermont, il est logique de maintenir les Auvergnats à la troisième place et Grenoble quatrième. Derrière, Auxerre bénéficiera selon lui de sa dynamique supérieure à celle du Paris FC, qui pourrait donc faire les frais de cette fin de saison après avoir démarré en trombe.

Les barrages

Etirons volontairement notre fiction jusqu'au bout : il y aurait d'abord un Grenoble - Auxerre, dans un peu plus de deux semaines (le mardi 18 mai) : "Je sentirais les Grenoblois assez sereins à domicile." Puis un Clermont - Grenoble, donc, trois jours plus tard (le vendredi 21 mai) : "A nouveau, à domicile, j'opterais pour Clermont."



Les Auvergnats seraient donc les heureux élus pour aller défier le 18eme de Ligue 1 en aller-retour, la semaine suivante (le jeudi 27 mai à Clermont, le dimanche 30 mai en déplacement). "Là, j'ai peur qu'ils soient un peu justes sur le match retour." Tout en imaginant un scénario plus jouable contre Nîmes ou Lorient que contre Nantes ou Bordeaux... Et de conclure sur une ultime pirouette : "Si Toulouse venait à finir troisième, je les imagine mieux armés."

Le classement

1 - Troyes 71 pts

2 - Clermont 66 pts

3 - Toulouse 62 pts (-2 matchs)

4 - Grenoble 61 pts

5 - Auxerre 55 pts (+20)

6 - Paris FC 55 pts (+11)

Les chocs de la fin de saison

36eme journée : Paris FC - Toulouse (samedi 1er mai à 15h), Grenoble - Clermont (lundi 3 mai à 20h45)



37eme journée : Auxerre - Grenoble (samedi 8 mai à 20h)