Ligue 2 : Bastia s'impose sur la pelouse de Quevilly-Rouen

#QRMSCB | 1⃣ - 2⃣ | ⏱ 90’

VITTTORIAAAAA !

C’est terminé ! Victoire méritée pour le Sporting qui décroche son premier succès cette saison ! Premier succès dans le monde professionnel depuis la reprise du club en 2017 ! Un succès logique et qui remet les pendules à l’heure ! pic.twitter.com/qE5geaGCfL



Initialement programmée le 31 juillet mais reportée en raison du coronavirus, la rencontre entre Quevilly-Rouen et Bastia s'est disputée ce mercredi soir sur la pelouse du Stade Lozai. Dans ce duel entre les deux promus, c'est le club corse qui a su s'imposer contre son opposant. Déjà buteur face à Nîmes lors de la première journée de Ligue 2 (1-1), Maguette Diongue a récidivé devant les buts adverses avant la demi-heure de jeu (24ème) en profitant d'un ballon repoussé par Nicolas Lemaître suite à une tête d'Anthony Robic. Conservant son avantage jusqu'à la mi-temps, Bastia a ensuite doublé la mise lors du second acte, grâce à un but inscrit par Kévin Schur (60ème).La réduction de l'écart, œuvre de Romain Padovani (77ème), n'aura pas été suffisante pour Quevilly-Rouen, qui a globalement été trop peu dangereux afin d'espérer un meilleur résultat que cette défaite par un but d'écart. De fait, Quevilly a manqué l'occasion de revenir à hauteur des deux leaders, Toulouse et le Paris FC (10 points). De son côté, le Bastia dirigé par Mathieu Chabert a lui remporté son premier succès cette saison après des débuts poussifs (nul contre Nancy et défaite à Toulouse). Bastia remonte à la onzième place du classement de Ligue 2.