Ligue 2 : Auxerre cartonne Niort grâce à un triplé de Charbonnier

La première défaite du Paris FC, samedi après-midi devant Guingamp (0-1), a forcément attisé l'appétit des poursuivants. Et si Toulouse pourrait en profiter pour s'envoler avec déjà cinq points d'avance sur son dauphin, en cas de succès lundi au Havre, c'est Auxerre qui n'a pas laissé passer l'occasion dans l'immédiat. Les Bourguignons sont d'ailleurs les nouveaux deuxièmes, grâce à leur carton à domicile devant Niort (4-0) marqué par un triplé de Gaëtan Charbonnier, meilleur buteur du championnat avec cinq réalisations.



Pau, vainqueur à Caen (1-2) qui pioche après un début intéressant, continue de surprendre et pointe à la quatrième place à une longueur de l'AJA. En revanche Sochaux, qui aurait pu revenir provisoirement à la hauteur de Toulouse, s'est incliné à Ajaccio (1-0), sixième mais virtuellement potentiel deuxième avec son match en retard restant à disputer. Derrière, hormis les Sochaliens, l'autre coup d'arrêt est pour Nîmes vaincu à Grenoble (2-1) dans le temps additionnel sur une énorme bourde de son gardien.



En bas de tableau, Dijon décroche enfin sa première victoire face à Bastia (2-1) grâce à un doublé de Yassine Benzia : "On était dans une spirale plus que négative, ça fait énormément de bien et j'espère que ce sera un déclic. Un grand merci au coach Patrice Garande, venu avec de nouvelles idées et qui m'a remis en selle, je fonctionne beaucoup à l'affect et ça se voit. On a énormément travaillé depuis deux semaines, et on voit que si on court tous ensemble, nous pouvons être une bonne équipe. Tout n'est pas parfait, mais il faut s'appuyer là-dessus." Les Bourguignons laissent Nancy, accroché chez le 19eme Dunkerque (0-0), seule lanterne rouge.