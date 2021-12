Ligue 2 : Ajaccio manque la première place

Ajaccio a raté l'occasion de s'emparer provisoirement des commandes de Ligue 2, avec un point d'avance sur Toulouse. Les Corses ont eu beau dominer assez nettement, ils n'ont ainsi pas trouvé la faille face à Valenciennes (0-0) à la maison. "On est frustrés, clairement, peste Gaëtan Courtet sur Prime Video. Ils ont tiré une fois, nous on manque de justesse... C'est une frustration, on doit gagner. Sans les critiquer, on fait le match qu'on veut, mais on ne concrétise pas donc ça fait chier. Ils ont un gardien, aussi." Ce coup d'arrêt profite à Sochaux, qui se relance de son côté à l'arraché. Après deux défaites de suite, les joueurs d'Omar Daf sont troisièmes à deux points du leader, grâce à leur succès dans le temps additionnel contre Pau (2-1) sur une tête de Lopy à la 93eme minute de jeu.



Le Paris FC suit le mouvement, quatrième à trois points de Toulouse. Les joueurs de Thierry Laurey ont eu toutes les peines du monde à se défaire de Bastia (1-0), sur un penalty de Moustapha Name qui n'a pas tremblé à une minute de la fin. Mais ce sont bien eux qui confirment la meilleure série en cours du championnat, avec une quatrième victoire de rang. Enfin, avec Paris et Toulouse, les seuls à rester sur cinq matchs sans défaite sont... les Amiénois, qui réalisent l'excellente opération du soir en bas de tableau grâce à leur net succès devant Dunkerque (3-0) - même s'il n'y avait que 1-0 à l'entame du dernier quart d'heure. Les Picards ne font pas que doubler leur adversaire, 19eme, ils s'extirpent de la zone rouge en se hissant à la seizième place. Nancy, encore battu à Quevilly-Rouen (2-1), reste lanterne rouge avec quatre points de retard sur Dunkerque.