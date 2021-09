Ligue 1 : Troyes lance sa saison à Metz

Incapables de gagner en août, Metz et Troyes s’affrontaient ce dimanche après-midi à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. A Saint-Symphorien, devant son public, Metz n’a jamais réussi à emballer la rencontre. Les Messins n’ont jamais trouvé la solution face à une équipe troyenne bien en place et qui a montré plus de sérénité et de solidité dans cette partie.

Pourtant, Metz a tenté

Avec une possession de balle de 62% contre 38% pour Troyes, les Grenats ont eu la possession du ballon durant la majeure partie de cette partie. Dans les tentatives également, les Messins sont devants (16 à 11) et ce sont même eux qui ont allumé la première mèche dans cette partie avec la frappe de Sarr venue s’écraser sur la barre transversale de Gallon (14e). Malheureusement pour les joueurs de Frédéric Antonetti, c’ est la seule véritable occasion pour Metz dans cette partie qui se sera montré beaucoup trop maladroit et impuissant pour espérer marquer dans ce match.

Première pour Rodrigues

Il n’était pas attendu au coup d’envoi de cette partie et a dû remplacer Renaud Ripart, blessé de dernière minute. Gerson Rodrigues a marqué son premier but avec Troyes. A la réception d’un sublime ballon de Chavalerin dans le dos de la défense messine, l’attaquant de l’ESTAC reprenait le ballon de volée d’un plat du pied droit qui s’est logé sous la barre d’Oukidja (0-1, 49e). Tout en maîtrise en seconde période, les Troyens ont inscrit le but du break par Chavalerin parfaitement servi par Dingomé à moins de dix minutes du terme (0-2, 86e).



Première victoire pour Troyes cette saison qui sort enfin de la zone rouge, 15e et passe devant son adversaire du jour. En revanche pour Metz, cette défaite est le onzième match sans victoire à domicile. Au classement, les Messins sont 17es.