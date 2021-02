Ligue 1 : Rennes accroché par Lorient

Après une première période plutôt bien maitrisée, Rennes a laissé Lorient revenir dans le match et les Merlus ne se sont pas gênés pour le faire. Résultat, si Martin Terrier avait rapidement ouvert le score dans ce derby breton (7eme), Quentin Boisgard a égalisé en fin de match (82eme) pour un partage des points complètement mérité.



Terrier, l’opportuniste



Privés de match le week-end dernier suite aux incidents survenus au centre d’entrainement de l’OM, les Rennais se méfiaient de la réception de Lorient. Et pour cause, les Merlus au fond du trou depuis le début de saison, ont réussi à relever la tête d’une brillante manière en enchainant deux victoires face à Dijon (3-2) et surtout face au PSG (3-2). Ce derby breton semblait donc plutôt indécis. Julien Stéphan avait déjà la satisfaction de voir le retour dans le groupe de Serhou Guirassy. Pour Lorient, l’objectif était de rester d=sur cette dynamique positive en allant chercher au moins un point sachant que les voyages ne sourient pas vraiment aux Lorientais depuis le début de saison. Aucune victoire et seulement deux nuls sur les six derniers matchs à l’extérieur pour les hommes de Christophe Pélissier. L’entraineur lorientais qui n’a pas hésité à changer la moitié de son onze par rapport au match précédent contre le PSG. Côté terrain, ce sont les rennais qui se sont positionnés tout de suite haut sur le terrain pour prendre les choses en main. Pas facile toutefois de prendre à revers le bloc lorientais bien en place. Clément Grenier est proche d’ouvrir le score sur un bon service de Jérémy Doku (7eme) mais c’est Martin Terrier, très opportuniste qui y parvenait quelques minutes plus tard. Sur une frappe repoussée d’Eduardo Camavinga, l’ancien Strasbourgeois a bien jailli pour mettre le ballon au fond (1-0, 13eme). Très peu d’occasion ensuite avec deux équipes assez proches et jeu qui s’est plutôt déroulé au milieu du terrain.



Coaching gagnant pour Lorient



La seconde période a démarré très tranquillement des deux côtés avec peu de travail pour les gardiens. Jérémy Doku a bien cru pouvoir donner de l’air à son équipe mais sa frappe a été contré in extremis (57eme). Sentant que son équipe était dans le dur physiquement, Christophe Pélissier a alors décidé de changer ses trois joueurs offensifs. Et cela a changé la phase du match avec des Merlus beaucoup plus ambitieux et des Rennais sur le reculoir qui en ont oublié de jouer. Il n’en fallait pas plus pour Lorient pour revenir au score sur une belle reprise d’un des nouveaux entrants, Quentin Boisgard (1-1, 82eme). Les hommes de Julien Stéphan se sont même faits peur en toute fin de match sur un centre rapidement mené par Armand Laurienté qui a trouvé Quentin Boisgard au second poteau. Heureusement pour les Rennais, son centre n’arrivait pas jusqu’à Grbic idéalement placé pour conclure (92eme). Finalement, ce derby breton se terminait sur un match nul (1-1) assez logique. Un score qui ne fait pas vraiment les affaires de Rennes alors que pour Lorient, la bonne série continue avec 7 points pris en trois matchs. Les Merlus ont réussi à se relancer parfaitement dans la course au maintien.