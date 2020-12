Ligue 1 : OM-Lens reprogrammé

Ce vendredi soir, l'Olympique de Marseille tentera de confirmer sa bonne dynamique du moment (deux succès consécutifs toutes compétitions confondues) sur la pelouse du Nîmes Olympique pour l'ouverture de la treizième journée de Ligue 1, au Stade des Costières (21 heures).





Sixième du classement de Ligue 1 (21 points) avec deux matchs en retard à disputer, l'équipe dirigée par André Villas-Boas pourrait se hisser de façon provisoire à un point du PSG, en cas de succès contre le club gardois. En attendant, l'OM en sait plus sur son futur, et particulièrement son match face au RC Lens, qui aurait dû se disputer le vendredi 30 octobre dernier lors de la neuvième journée du championnat.

Villas-Boas veut continuer à gagner

Toutefois, en raison des nombreux cas de Covid-19 au sein de l'effectif des Sang-et-Or, il avait été reporté. Ce vendredi, on connaît donc la date de la tenue de cette rencontre. "Suite à la décision de la Commission des Compétitions de la LFP du 4 décembre 2020, la rencontre Olympique de Marseille / RC Lens, comptant pour la 9ème journée de Ligue 1 Uber Eats et initialement prévue le vendredi 30 octobre 2020 à 21h, est reprogrammée au dimanche 3 janvier 2021 à 21h sur Téléfoot", peut-on lire sur le site officiel de la LFP.





En théorie, l'OM pourrait occuper la place de leader du championnat une fois les deux matchs en retard disputés, et André Villas-Boas a exprimé son objectif, avant de défier Nîmes. "On a deux matchs en retard, on doit continuer à gagner. On est à côté des équipes du top, il faut continuer à être réguliers. Je pense que mars, avril et mai sont des mois plus accessibles pour nous au niveau du calendrier, on n’aura plus de confrontations directes avec les adversaires. Donc là on pourra parler de nos ambitions, regarder si on peut faire un sprint final ou non."