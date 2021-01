Ligue 1 : Nîmes-Lorient reprogrammé

Nîmes et Lorient, compagnons de zone rouge



Le dimanche 24 janvier dernier en Ligue 1, il était prévu que le FC Lorient affronte le Nîmes Olympique lors de la 21ème journée du Championnat de France. Cependant, en raison de la crise sanitaire, la donne avait été modifiée. En effet, le club breton comptait alors 14 joueurs placés à l’isolement après des tests positifs au coronavirus. De façon logique, la rencontre avait finalement été reportée. Le club gardois avait précisé : "en raison d'un nombre important de cas de Covid-19 dans l'effectif lorientais, la Commission des Compétitions de la LFP reporte la rencontre Nîmes - Lorient à une date ultérieure".Ce vendredi, la LFP a expliqué avoir trouvé une nouvelle date afin que ce match puisse se jouer., a glissé l'instance dans un communiqué. Mercredi au Moustoir, Lorient est venu à bout de Dijon à la 96ème minute de jeu, obtenant un succès précieux dans la course au maintien (3-2). Au classement du Championnat de France, le Nîmes Olympique figure à la place de lanterne rouge avec 15 points, le même nombre que Lorient et Dijon, ses compagnons dans la zone rouge. Toutefois, la différence de buts très négative du club gardois (- 25 contre -17 et -15) le place dans cette situation peu confortable.