Ligue 1 : L'UNFP communique sur la baisse des salaires

"L'UNFP invite les joueurs à discuter rapidement avec leurs clubs"

La baisse des salaires en Ligue 1 et en Ligue 2 est une possibilité. Avec la pandémie de la Covid-19 et les droits TV qui restent, pour le moment, en suspens, une réunion s'est déroulée ce mardi entre certains présidents de clubs de Ligue 1 et Ligue 2, ainsi que l'UNFP. En effet, comme indiqué plus tôt dans la journée , ce thème est central dans la période actuelle. Consécutivement à cette discussion, l'UNFP a publié un communiqué, émettant son avis, centré autour d'un dialogue nécessaire entre les différentes parties."La réunion entre les représentants des joueurs (Philippe PIAT, Sylvain KASTENDEUCH, David TERRIER, Jérôme DUMOIS) et des dirigeants de Ligue 1 et de Ligue 2 (Jean-Michel AULAS, Jean-Pierre CAILLOT, Loïc FERY, Marc KELLER et Christian LECA) en présence de la LFP (Arnaud ROUGER) a permis d'analyser la gravité de la situation économique dans laquelle se trouve le football professionnel.L'UNFP, après échange avec les clubs, rappelle qu'elle est pleinement consciente de la situation.. L'UNFP accompagnera les joueurs et les dirigeants dans leurs discussions dans chacun des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.En parallèle, les parties se réuniront de nouveau pour envisager des mesures structurelles afin de participer à une réforme plus globale du football professionnel (format des compétitions, limitation des effectifs, redevances, formation, etc...)", peut-on lire.Ce mardi, à la veille du Trophée des champions contre l'OM, le gardien du PSG, Keylor Navas, a été invité à s'exprimer sur le thème, avouant comprendre la situation actuelle.. La compétition continue, on gagne et mérite notre salaire, on ne nous a rien dit, je n’ai rien à dire là-dessus", a jugé l'ex-portier du Real Madrid.