Ligue 1 : Les compositions d'OM-Lens

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 20, 2021

Ce mercredi soir sur la pelouse de l'Orange Vélodrome, l'Olympique de Marseille va tenter d'oublier sa déconvenue concédée face au Nîmes Olympique dans ce même endroit, samedi (1-2). A l'occasion d'un match en retard de la neuvième journée du Championnat de France, c'est contre le RC Lens que l'équipe dirigée par André Villas-Boas sera opposée (21 heures). Avec un autre match en moins à disputer - face à Nice - le club phocéen pourrait se replacer, alors qu'il occupe actuellement la sixième place du classement avec 32 points au compteur.André Villas-Boas peut compter sur le retour de Steve Mandanda dans les buts, lui qui avait été absent face à Nîmes en raison d'une blessure contractée lors du match contre le PSG, lors du Trophée des Champions. Plus haut sur le terrain, Florian Thauvin aura la charge de réveiller l'attaque de l'OM. Il sera accompagné par Valère Germain et Dario Benedetto. Dimitri Payet est sur le banc de touche.Dixième de Ligue 1, le promu nordiste jouera sa chance à fond. Franck Haise a pris la décision d'aligné les profils les plus créatifs de son effectif, avec les présences combinées de Kakuta, Banza et Sotoca.: Mandanda - Sakai, Balerdi, Caleta-Car, Nagatomo - Rongier, Gueye - Thauvin, Sanson, Germain - Benedetto.: Leca - Gradit, Fortes, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Haïdara - Sotoca, Kakuta, Banza.