Ligue 1 : Le calendrier de la saison 2023-2024 en partie dévoilé

Les premières dates des calendriers 2023/2024 de @Ligue1UberEats et @Ligue2BKT sont connues 🗓️

Communiqué ⤵️https://t.co/PAAtabIv5p



— Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) November 9, 2022

On connaît les grandes dates de la prochaine saison en Ligue 1 et en Ligue 2. D'après le calendrier adopté ce mercredi matin par le Conseil d'administration de la LFP, le championnat de France reprendra un peu plus tard qu'en 2022-2023. La saison prochaine, la première division française, qui avait redémarré sa saison 2022-2023 le 5 août, démarrera une semaine plus tard, avec la réduction de l'élite à 18 clubs.Une seule journée sera programmée en semaine, le mercredi 20 décembre 2023 (la 17ème), juste avant la trêve hivernale.La reprise se déroulera le week-end des 13 et 14 janvier 2024. Alors que les clubs français doivent disputer cette saison un "Boxing Day" le 28 décembre, la L1 reviendra donc à une formule classique lors du prochain exercice.. La dernière journée avant la trêve de Noël se jouera le mardi 19 décembre 2023. Comme la Ligue 1, la Ligue 2 reprendra le week-end des 13 et 14 janvier 2024.

Afin de clôturer la saison, le playoff 1 opposant le 4ème et le 5ème de Ligue 2 se déroulera le mardi 21 mai 2024 et le vainqueur de ce match affrontera le 3ème de Ligue 2 dans un deuxième playoff programmé le vendredi 24 mai 2024. Le match aller des barrages d’accession à la Ligue 1 aura lieu le jeudi 30 mai 2024, et le match retour se déroulera le dimanche 2 juin 2024. Cette double confrontation opposera le 16ème de Ligue 1 au vainqueur des playoffs de Ligue 2. Il sera nécessaire de patienter jusqu'à jeudi 10 novembre afin de connaître "l’intégralité du calendrier général des compétitions 2023/2024" suite à son adoption définitive par le Comité Exécutif de la FFF.