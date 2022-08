On pourrait presque résumer ce coup d’envoi de la Ligue 1 par une histoire de penalties et de cartons rouges. Après l'ouverture du score signée Tetê en appui avec un Lacazette tout aussi subtil que son coéquipier (1-0, 12e), ce dernier se distinguait à nouveau dans cet OL-AC Ajaccio.



De manière idéale, pour son premier match officiel depuis son retour dans la maison lyonnaise, l’ancien attaquant d’Arsenal doublait la mise sur penalty. Le nouveau capitaine des Gones prenait à contre-pied Leroy (2-0, 22e).



Ce départ canon allait être brutalement mis à mal par la sortie kamikaze de Lopes qui a décidément du mal à abandonner ses mauvaises habitudes. Le gardien de l’OL percutait El Idrissy. Penalty et exclusion inévitables (27e).

Mangani, déjà expert à Angers, trompait Lopes et redonnait des forces au promu corse (2-1, 31e). Un espoir quelque peu contrarié par le deuxième avertissement reçu par Hamouma côté ACA (45e+4).



La seconde période jouée donc à 10 contre 10, et au cours de laquelle on a vu deux mouvements intéressants du jeune Barcola et une claquette de Riou, le suppléant de Lopes, sur une tentative de l’AC Ajaccio (59e), n’a pas changé le destin du match.



L’Olympique Lyonnais a réussi ce qui n’est pas si évident en début de saison : s’imposer à domicile face à un promu.