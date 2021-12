Ligue 1 (J18) : Bordeaux se reprend à Troyes

La défaite était interdite pour Vladimir Petkovic. En grande difficulté ces dernières semaines, l’entraîneur suisse peut retrouver le sourire ce dimanche. En effet, son Bordeaux est parvenu à s’imposer à Troyes (1-2), dans le cadre de la 18eme journée de Ligue 1. Une victoire importante en vue du maintien puisque le club girondin prend la 15eme place et passe devant son homologue aubois, 17eme. Un succès permis par un but contre son camp de Yoann Salmier (30eme) et un autre de Hwang Ui-jo (54eme) pour répondre à l’ouverture du score de Xavier Chavalerin (28eme).

Bordeaux ne doute pas

Le début de match débutait pourtant sur un rythme peu soutenu. Malgré tout, les Troyens dominaient légèrement les débats et passaient proches de l’ouverture du score sur une frappe de Rominigue Kouamé détournée par Benoît Costil (11eme). En face, les Bordelais procédaient sur des contres sans parvenir à se montrer dangereux en dehors d’un tir à ras de terre de Rémi Oudin repoussée des deux pieds par Gauthier Gallon (24eme). Vingt-cinq minutes de bonne facture mais loin d’être exceptionnelles. Avant le début du spectacle.



En effet, Troyes prenait les devants. Sur un centre plongeant de Oualid El Hajjam, Xavier Chavalerin plongeait au point de penalty pour croiser une tête imparable (1-0, 28eme). Une joie de courte durée. Quelques secondes plus tard, Ricardo Mangas centrait fort devant le but, obligeant Yoann Salmier à marquer contre son camp (1-1, 30eme). Deux minutes complètement folles qui mettaient le feu au match, dès lors très rythmé. Fransergio pensait ensuite redonner l’avantage aux siens à deux reprises mais il manquait de conviction sur ses tentatives (34eme, 35eme).

Hwang libère les Bordelais

Au retour des vestiaires, Troyes mettait immédiatement la pression, par Renaud Ripart notamment, qui donnait des frissons à Benoît Costil (48eme, 50eme). Insuffisant pour inquiéter Bordeaux. Pire encore pour la bande à Laurent Batlles, trop imprécise dans le dernier geste, les visiteurs passaient devant quelques instants plus tard. Sur une ouverture lumineuse de Rémi Oudin, Hwang Ui-jo glissait dans le dos de son vis-à-vis pour placer une tête imparable à bout portant (1-2, 54eme).



Dans les vapes durant un quart d’heure, le promu reprenait du poil de la bête dans la dernière ligne droite. Mais Rominigue Kouamé butait sur Benoît Costil (71eme), sauvé par sa barre transversale sur une tête sur corner de Giulian Biancone (83eme). La défense bordelaise pliait mais ne rompait pas sur les nombreux assauts troyens, pas assez incisifs pour revenir dans la partie. Un succès tiré par les cheveux mais ô combien important pour le club au scapulaire, qui passe devant sa victime du jour au classement.