LFP : Le combat contre l'homophobie continue

Le combat continue et s’accélère pour la LFP. Dans son offensive lancée contre l'homophobie, l'instance a officialisé deux nouveaux mouvements, ce lundi soir. D'abord, l'obtention du label FIER Sport de la part de la fondation FIER. "Soutenu par le Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et le Ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances,Ce label salue la démarche engagée par la Ligue de Football Professionnel et l’encourage à intensifier les actions entreprises pour que le football professionnel devienne exemplaire", peut-on lire sur le communiqué publié sur le site officiel de l'instance.Un label qui, selon la Ligue, vient "féliciter les engagements de la LFP pris en faveur du coming out de footballeurs professionnels, de leurs premières actions de sensibilisation en direction des clubs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, ainsi que son plan d’action ambitieux (clip de sensibilisation, outils pédagogiques et modules de formation) établi en partenariat avec les associations citées". Ce lundi, la LFP a également annoncé le lancement de la cellule d'écoute "Cri du vestiaire" avec l'association Ovale Citoyen, l'UNFP, la LNR (Ligue nationale de rugby), Provale (le syndicat des joueurs et joueuses de rugby), ainsi que de la LNH (Ligue nationale de handball)., peut-on lire.Ainsi, tout a été pensé afin d'apporter le "meilleur accompagnement personnalisé possible" par téléphone et par chat en fonction des besoins et désirs de la personne. Le tout, en garantissant "un cercle de consentement et de respect grâce à un protocole strict assurant son bon fonctionnement, ainsi que la sécurité émotionnelle des personnes appelantes comme des personnes accompagnantes".. Ce lancement est une étape supplémentaire dans son plan de lutte contre l’homophobie dans le football professionnel", souligne également le communiqué.