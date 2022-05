LFP : 114 maillots mis aux enchères pour lutter contre l’homophobie

Dans le cadre de la journée mondiale contre l’homophobie du #17mai🏳️‍🌈⚽️, la LFP et les 40 clubs professionnels lancent une vente aux enchères des maillots « arc-en-ciel », au profit des associations qui luttent contre l’homophobie ➡️ https://t.co/jDFJVPYlyO#JouonsLaCollectif pic.twitter.com/69sgLUHQlh

— Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) May 17, 2022

Une initiative renouvelée. Comme la saison passée, une vente aux enchères de maillots est organisée afin de lutter contre l'homophobie. La LFP s'est ainsi associée aux 40 clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2 en cet exercice 2021-2022, alors que ce jour, mardi 17 mai, correspond à la journée mondiale contre l’homophobie. À travers un communiqué officiel, l'instance a donné quelques précisions sur ladite vente aux enchères., peut-on lire.Les maillots (dont certains ont été dédicacés par les joueurs), seront mis aux enchères pendant une durée de 12 jours, du mardi 17 mai à 17h au dimanche 29 mai à 16h sur les plateformes MatchWornShirt pour la Ligue 1 Uber Eats et Bidding Sport pour la Ligue 2 BKT. "L’ensemble des recettes sera reversé équitablement au profit des associations de lutte contre l’homophobie partenaires de la LFP, Foot Ensemble, PanamBoyz & Girlz United et SOS Homophobie, pour continuer à mener des actions concrètes au sein du football professionnel", précise la LFP dans son communiqué. Figurent dans la liste, notamment,. Ce mardi, en fin d'après-midi, les tuniques de Kylian Mbappé (1694 euros), Lionel Messi (1412 euros), et Lucas Paqueta (800 euros) sont les plus demandées. Les enchères montent, elles, à plus de 12 000 euros au total pour tous les maillots de Ligue 1.