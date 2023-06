Le président d’Annecy met la pression sur la LFP

La stupidité d’un supporter a fait de nombreuses victimes collatérales. Ce vendredi, la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et Rodez a dû être arrêtée en première période, après l’intrusion d’un spectateur sur la pelouse. Ce dernier a poussé Luca Buades pendant la célébration de l’ouverture du score ruthénoise. Face à ce climat et à l’incapacité du joueur de reprendre la rencontre, le match a été définitivement arrêté. Désormais, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel doit se réunir ce lundi pour décider de la marche à suivre. En effet, ce résultat entraîne des conséquences majeures sur les deux parties du tableau. Metz occupe actuellement la deuxième place, avec trois points d’avance sur Bordeaux. Au contraire, Annecy est aujourd’hui 16ème et donc premier non-relégable, mais redescendrait en National en cas de victoire de Rodez sur tapis-vert. Dans le Dauphiné Libéré, Sébastien Faraglia, le président du club savoyard, s’est indigné de la situation et exige que le match soit rejoué, pour ne pas créer une « inégalité certaine ».

« Je ne vois pas pourquoi Rodez aurait match gagné dans ces conditions »

« On savait que la saison serait longue, elle va l'être encore plus que prévu. Nous, on a terminé notre Championnat et on voit qu'on est 16es donc qu'on n'est pas relégués. On va suivre l'évolution du match Bordeaux - Rodez de près mais il n'est pas concevable qu'Annecy se retrouve en National sur un match arrêté à la 22e minute, ce n'est pas pensable. Ce n'est pas possible. Ça créerait une inégalité certaine sur ce Championnat. Soit ils reprennent le match, soit ils le rejouent à huis clos. Je ne vois pas pourquoi Rodez aurait match gagné dans ces conditions-là. Ça impacte aussi Metz, Rodez, Annecy. Il faut que la LFP tranche rapidement sur ce match et qu'ils le reprogramment vite mais qu'on soit vite tous fixés car les enjeux sont colossaux. »