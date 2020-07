Le groupe du PSG contre Le Havre, 3 absents

C'est la rentrée pour le Paris Saint-Germain. Trois semaines après avoir repris l’entraînement, les champions de France se déplacent en Normandie pour affronter Le Havre, formation de Ligue 2, ce dimanche (19 heures). Un petit événement puisqu’outre le fait que cette rencontre amicale soit un match de reprise avec toute la curiosité qui va avec, ce sera aussi le premier match disputé avec un public en Europe occidentale depuis la reprise du football. 5.000 spectateurs sont attendus au Stade Océane.

Bernat, Kurzawa et Diallo absents

Dans les rangs parisiens, presque toutes les stars sont présentes. Kylian Mbappé et Neymar sont bien du voyage, tout comme Angel Di Maria, Mauro Icardi, Marco Verratti, Keylor Navas, Marquinhos ou encore Thiago Silva. Seuls trois éléments habitués à l'équipe première manqueront à l'appel : les latéraux gauche Juan Bernat et Layvin Kurzawa, tous deux ménagés, et le défenseur polyvalent Abdou Diallo, en phase de reprise après une opération du dos.

Cette rencontre devrait être aussi l'occasion de voir de jeunes espoirs du club faire leurs premiers pas. Il faut ainsi noter l'apparition dans le groupe du milieu de terrain de 17 ans Kays Ruiz-Atil. Loïc Mbe Soh (19 ans), Timothée Pembele (17 ans) et Arnaud Kalimuendo (18 ans) ont été convoqués et sont tous susceptibles de gratter quelques minutes en seconde période. Le latéral gauche arrivé de l'Ajax il y a un, Mitchel Bakker (20 ans), sera lui amené à débuter avec les 3 absents du jour.