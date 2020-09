La filière autrichienne de Clermont

#ESTACCF63 Le groupe convoqué par Pascal Gastien pour le déplacement au Stade de l'Aube, demain soir pour la dernière affiche de la 5ème journée de @Ligue2BKT 👊🔴🔵 pic.twitter.com/NuMHzmoQGK

Pourquoi changer une recette qui gagne ? C'est en Autriche que Clermont avait flairé Adrian Grbic, c'est au même endroit que les Auvergnats ont encore pioché pour dénicher son remplaçant, un certain Jodel Dossou. Les profils ne sont pas tout à fait identiques, bien au contraire même : là où Adrian Grbic était un pur avant-centre, plutôt grand (1,88 m) et jeune (24 ans), le Béninois est de taille plus restreinte et donc plus mobile, assez virevoltant même. Milieu offensif de formation, il est aussi plus expérimenté (28 ans).Déjà auteur de trois buts en 34 sélections avec les Ecureuils, Jodel Dossou est appelé en sélection depuis 2013. Déniché au TSV Hartberg, alors qu'Adrian Grbic venait lui d'Altach, il a permis aux Clermontois de décrocher leur seule victoire de la saison sur la pelouse d'Auxerre (0-1) lors de la troisième journée. "J'attendais, je savais que le coach allait me donner ma chance, donc je savais ce que j'avais à faire en entrant et ça a payé", se réjouissait-il après cette rencontre à l'Abbé-Deschamps (pour L'Yonne Républicaine). Pour le moment, il est seulement entré en jeu lors des quatre matchs de son équipe (70 minutes au total).Sera-t-il amené à devenir la nouvelle pépite de Clermont ? Malheureusement forfait lundi soir à cause d'une petite blessure aux adducteurs contre Toulouse (1-1), il peut encore prouver tout le savoir-faire des dirigeants auvergnats en matière de recrutement : avant Adrian Grbic, ce sont ainsi Franck Honorat, Florian Ayé ou Rémy Dugimont qui étaient sortis des rangs du club, et surtout Adrien Hunou, Ludovic Ajorque, Romain Alessandrini et même Sylvain Armand en son temps (sans oublier les défenseurs Thomas Fontaine ou Julien Laporte). Jodel Dossou a donc de qui tenir. Il sait aussi très bien où il est tombé, au sein de ce Clermont Foot rompu aux joutes de Ligue 2 - présent depuis 2007, plus longue série en cours.