L2 : Une énorme surprise pour commencer !

25 ans après, Dunkerque a fêté son retour en Ligue 2 avec un succès de prestige à Toulouse (0-1). Sur la pelouse d'une équipe qui jouait en Ligue 1 il y a encore quelques mois, les Maritimes ont affiché un visage séduisant. Même s'ils ont laissé la possession au Téfécé, les Nordistes ont joué leur carte à fond. Ils ont eu les occasions les plus franches. En première période, Malik Tchokounté a inquiété les Toulousains à plusieurs reprises mais le natif de Nice n'a pas réussi à marquer. Il a perdu deux duels avec Maxime Dupé. En seconde période, il est resté menaçant mais c'est un joueur entré à la pause qui a trouvé le chemin des filets. Enfant du club, Nicolas Bruneel a inscrit le seul but de la rencontre. Peu avant l'heure de jeu, le joueur de 23 ans a repris de la tête un centre d'Harouna Sy. Le ballon était mis hors de portée d'un Maxime Dupé qui s'était pourtant bien détendu.

Les jeunes Toulousains ont été intéressants mais inefficaces

Ce but a piqué au vif les hommes de Patrice Garande. Ils ont poussé jusqu'à la fin du match mais ils n'ont pas vraiment inquiété Axel Maraval. Aaron Leya Iseka, qui avait marqué un but refusé au tout début de la partie, a multiplié les efforts. En vain. Efthymios Koulouris a pris le relais en fin de match mais le Grec n'a pas eu plus de réussite. La jeune équipe toulousaine a manqué d'efficacité dans le dernier geste. Le Néerlandais Branco van den Boomen s'était pourtant illustré avec sa technique, notamment sur coups de pied arrêtés. Dans le dernier quart d'heure, une succession de corners tirés par le joueur formé à l'Ajax avait mis la pression sur les joueurs de Fabien Mercadal. Ces derniers ont bien résisté pour avoir l'occasion de fêter comme il se doit le retour d'un club historique de la Ligue 2 à ce niveau.