L2 : Le Paris FC et Valenciennes commencent bien, Ajaccio et Guingamp piégés

Dunkerque n'est pas resté longtemps en tête de la Ligue 2. Après sa victoire sur Toulouse dans l'après-midi, le promu a été dépassé par les larges vainqueurs du samedi soir. Parmi eux, un autre club nordiste : Valenciennes. VA a disposé de Pau, le deuxième promu en Ligue 2 (3-0). Très en forme la saison passée, Teddy Chevalier s'est illustré dès la première journée avec un but sur penalty au quart d'heure de jeu et une passe décisive pour Kevin Cabral en seconde période. Avant les exploits du "Fou du village", Baptiste Guillaume avait ouvert le score de la tête sur un centre de Malek Chergui. Blessés, ces deux joueurs ont été remplacés avant la mi-temps.



Ce samedi soir, les hommes d'Olivier Guégan partagent la tête du championnat avec le Paris FC. Le club de la capitale est revenu de Chambly avec une large victoire (0-3). Très tôt dans la partie, Gaëtan Laura a sanctionné une erreur de la défense picarde. Dominateurs, les Parisiens ont aggravé le score dans le dernier quart d'heure. Opportuniste, Florian Martin a d'abord trompé Simon Pontdeme de loin puis il a profité d'une frappe sur le poteau de Moustapha Name pour porter le score à 3-0 dans le temps additionnel. Le trentenaire du PFC est le seul joueur a avoir marqué un doublé en Ligue 2 ce samedi.

Sochaux gagne à Auxerre mais perd Kitala, Guirassy marque toujours pour Amiens

Si Clermont et Caen se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0), il y a eu des buts sur toutes les autres pelouses de Ligue 2. Grâce à Christophe Diedhiou et Yann Kitala, Sochaux a pris le meilleur sur une équipe d'Auxerre réduite à dix après l'expulsion de Donovan Leon (0-2). Sur le deuxième but du match, le gardien bourguignon a grièvement blessé la recrue sochalienne. Amiens a aussi terminé son match à dix mais les Picards se sont imposés. C'était au Stade de la Licorne face à Nancy (1-0). Comme en Ligue 1 l'an passé, Sehrou Guirassy a permis aux hommes de Luka Elsner de s'imposer en marquant le seul but de la rencontre.



Plusieurs surprises ont rythmé la journée inaugurale. Pape Ibnou Ba a offert la victoire à Niort sur la pelouse de Guingamp (0-1), Chateauroux a ramené un succès d'Ajaccio grâce sa recrue Amir Nouri (0-1) et Rodez s'en est remis à Ayoub Ouhafsa pour surprendre des Grenoblois dominateurs (1-0). La première journée de Ligue 2 se terminera lundi avec un duel très intéressant entre Troyes et Le Havre.