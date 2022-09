L2 (J9) : Saint-Etienne veut confirmer, Bordeaux se relancer

Les Stéphanois sont sortis de la zone de relégation pour la première fois de la saison le week-end dernier et voudront confirmer leur renaissance contre les Guingampais (15h00 sur beIN SPORTS 1), vainqueurs 6 à 3 de Metz à l'issue d'une rencontre tendue lors de la précédente journée.

L'ASSE s'était auparavant imposée d'une belle manière contre le leader Bordeaux (2-0), qui n'avait pas encaissé plus d'un but par match en sept journées et qui est descendu du podium.

Les Girondins auront à cœur d'oublier ce deuxième revers, dès samedi (15h00 en direct sur beIN SPORTS 2) dans leur stade Matmut, face à des Dijonnais dans le dur. Le DFCO est sur une série de trois défaites sans trouver le chemin des filets.

L'objectif des Marine et Blanc sera surtout de rester au contact du leader Sochaux, qui avance à toute vitesse grâce à ses cinq victoires de rang, après avoir commencé par un nul et deux défaites.

Les Sochaliens, seuls premiers avec 16 points, accueillent le mal classé Nîmes (14e) en soirée (19h00) pendant que leur dauphin Le Havre (15 points) reçoit le promu Annecy.

Ailleurs, Laval se rend Quevilly, Valenciennes à Pau et le Paris FC attend la visite de Rodez.

Metz, plombé par trois cartons rouges le week-end dernier, va à Bastia pour ne pas se laisser distancer par le peloton de tête.

Amiens et Caen, autres prétendants à l'élite, se mesurent respectivement à Niort à domicile et à Grenoble à l'extérieur.

Samedi:

15h00

Guingamp - Saint-Étienne

Bordeaux - Dijon

19h00

Quevilly - Laval

Paris FC - Rodez

Pau - Valenciennes

Bastia-Metz

Amiens - Niort

Grenoble - Caen

Sochaux - Nîmes

Le Havre - Annecy