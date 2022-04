L2 (J35) : Auxerre tenu en échec à Caen

🔎 Coup d’œil sur 𝒍𝒆𝒔 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔 de ce match à rebondissements 👉 https://t.co/Rx97ii2uox#SMCAJA pic.twitter.com/qXldBJ9LjW

— Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) April 23, 2022

Caen n’a jamais abandonné

Auxerre ne profite pas du coup de frein de l’AC Ajaccio. Alors que le club corse a été accroché ce vendredi par Valenciennes, les Icaunais pouvaient faire un beau rapproché au classement de la Ligue 2 en cas de victoire sur la pelouse de Caen ce samedi. Très vite, les joueurs de Jean-Marc Furlan se sont montrés dangereux mais, alors que Gauthier Hein a échoué face à Sullivan Péan, Mathias Autret a vu son coup franc passer au-dessus de la cage caennaise. Toutefois, s’ils ont eu la première occasion par l’intermédiaire de Nuno da Costa en tout début de match, les joueurs de Stéphane Moulin ont fait le dos rond avant de répondre aux offensives auxerroises par leur inévitable attaquant cap-verdien. Toutefois, ce dernier n’a pas su tromper la vigilance de Dononvan Léon. C’est finalement l’AJA qui, à cinq minutes de la mi-temps, a trouvé la faille. A la réception de sa frappe de la tête détournée par Sullivan Péan, Lassine Sinayoko a ensuite trouvé Gaëtan Charbonnier. D’une tête rageuse, l’attaquant icaunais a permis à sa formation de rejoindre les vestiaires avec un court avantage.Toutefois, le match a tourné pour Auxerre à peine trois minutes après la reprise. Alors qu’Ali Abdi allait seul au but pour défier Donovan Léon, l’attaquant caennais a été stoppé irrégulièrement par Mathias Autret. Pour cette annihilation d’occasion de but, le milieu de terrain auxerrois a écopé d’un carton rouge direct. A partir de là, les Normands ont pris le contrôle des débats mais sans faire trembler outre-mesure la défense icaunaise, en grande partie en raison d’une précision défaillante face au but. Mais, à force d’insister, les Caennais ont fini par trouver la solution et c’est leur capitaine Jessy Deminguet qui est allé chercher l’égalisation dans les dernières minutes. Trouvé à l’entrée de la surface de réparation, le milieu de terrain a trompé Donovan Léon d’une volée parfaite. Un match nul (1-1) qui ne fait absolument pas les affaires d’Auxerre. En effet, le club de l’Yonne reste troisième du classement à trois points de l’AC Ajaccio. Caen, de son côté, relève un peu la tête après la défaite concédé sur la pelouse du Paris FC plus tôt dans la semaine.