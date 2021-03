L2 (J29) : Troyes prend l'eau, Toulouse se rapproche, Guingamp sort de la zone rouge

Il aura fallu attendre la 29eme journée pour voir Troyes tomber à domicile. Et de quelle manière ! Le leader de la Ligue 2 a été largement battu par Nancy (1-5). Les Nancéiens qui enchaînent un troisième succès d'affilée ont été lancés par un doublé de Kenny Rocha Santos sur pénalty. Il en a marqué deux avant la 20eme minute de jeu quand Yoann Touzghar ratait le sien quelques minutes plus tard. Les hommes de Laurent Batlles n'ont réduit le score que grâce à un but contre-son-camp de Giovanni Haag à l'heure de jeu. C'était déjà trop tard. Aurélien Scheidler avait déjà ajouté un troisième but et Vinni Triboulet puis Giovanni Haag qui s'est rattrapé en fin de match ont offert deux buts de plus à l'ASNL.

A l'usure, Toulouse a surclassé Chambly

Cette défaite de l'ESTAC relance la course au titre. Clermont qui a un match à rattraper aura l'occasion de revenir à égalité alors que Toulouse est à l'affût. Le Téfécé a pris le meilleur sur Chambly ce samedi (4-0). En seconde période, Branco van den Boomen, Kelvin Amian, Kouadio Koné et Vakoun Bayo ont marqué les quatre buts de la rencontre. Également présents dans le top 5, Grenoble et le Paris FC n'ont pas réussi à l'emporter ce samedi. Les Isérois pensaient filer vers la victoire grâce à un but d'Achille Anani mais Romain Armand a égalisé pour Pau dans le temps additionnel (1-1). Pour le club de la capitale, il n'y a pas eu de but dans le choc de la 29eme journée face à Auxerre (0-0). Sochaux n'a pas su en profiter en concédant le nul sur sa pelouse face à Châteauroux, la lanterne rouge (0-0).

Guingamp et Dunkerque se donnent de l'air

Dans la course au maintien, Guingamp a fait une belle opération. Les Bretons sont allés s'imposer sur la pelouse d'Ajaccio pour sortir de la zone rouge (0-2). Guessouma Fofana et Frantzdy Pierrot ont marqué les deux buts de l'En Avant. A domicile, Dunkerque a triomphé de Niort sur le même score dans un match entre entre concurrents directs (2-0). Malik Tchokounté et Leverton Pierre ont permis aux Nordistes de prendre trois points d'avance sur Pau, le barragiste, à une semaine de l'affronter. Enfin, dans un match du milieu de tableau, Rodez a surpris Valenciennes en marquant trois buts en cinq minutes (3-0). Florian David, doublé, et Ugo Bonnet ont été les buteurs de ce match spectaculaire.