L2 (J29) : Toulouse conforte son rang de leader, exploit de Nancy face au Paris FC

Toulouse a su réagir de la meilleure manière possible. Défaite à Caen lors de sa dernière sortie (4-1), la formation entraînée par Philippe Montanier n'a pas laissé le doute s'installer avec une gifle infligée à Amiens (6-0). Dès la 10ème minute d'un match ultra dominé par les locaux, Healey a ouvert la marque, avant que Mendy ne trouve le chemin de ses propres filets (12ème). Lors de la demi-heure de jeu, Ngoumou a corsé l'addition avec le but du 3-0, avant que Van den Boomen n'inscrive son 10ème but de la saison (53ème). Le festival a continué grâce à un doublé d'Healey (71ème), quelques minutes après l'expulsion de Lomotey pour les visiteurs (58ème). En fin de match, Bangré a participé à la fête avec le but du 6-0 (84ème).

Exploit pour Nancy, Grenoble grimpe au classement

L'exploit de la journée est à mettre au crédit de Nancy. La lanterne rouge du Championnat de France de Ligue 2 a obtenu sa première victoire depuis le 19 février dernier face au Paris FC (3-0). Il n'a fallu qu'une seule mi-temps à Nancy pour matérialiser son succès face aux joueurs de Thierry Laurey. Un doublé de Mickael Biron (9ème, 42ème) puis une réalisation d'El Aynaoui (27ème) ont permis aux locaux de signer une victoire qui pourrait signifier beaucoup dans l'optique d'un possible maintien. Toujours dauphin de Toulouse, le Paris FC, qui a peiné à afficher de l'intensité, ne possède plus qu'un point d'avance sur l'AJ Auxerre, qui s'est imposée aux Costières contre Nîmes (1-2). Hein a inscrit le premier but de la rencontre en faveur des visiteurs (9ème) avant que Benrahou n'égalise pour les Crocos (20ème). 5 minutes plus tard, Perrin a redonné l'avantage aux joueurs de Jean-Marc Furlan pour un succès final précieux et une cinquième victoire consécutive.



Sur la pelouse de Quevilly-Rouen, Ajaccio n'a pu réagir après la défaite face à Bastia ce week-end. Les Corses ont lâché 2 points avec un match nul et vierge (0-0). Quevilly reste 18ème, tandis qu'Ajaccio est quatrième, à 2 unités d'Auxerre. Dans le bas du classement, c'est Grenoble qui est parvenu à réaliser une très belle opération au classement. En gagnant à Pau grâce au but de Ravet sur penalty (29ème), la formation de Vincent Hognon a grimpé de 3 places, à la 16ème position du classement.

Ligue 2/ 29ème journée

Nancy - Paris FC : 3-0



Toulouse - Amiens : 6-0



Valenciennes - Caen : 1-1



Rodez - Guingamp : 1-1



Pau - Grenoble : 0-1



Bastia - Dunkerque : 1-0



Dijon - Le Havre : 2-0



Quevilly-Rouen - Ajaccio : 0-0



Nîmes - Auxerre : 1-2



Niort - Sochaux : 1-1