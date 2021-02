L2 (J27) : Troyes, Clermont et Toulouse s'imposent et se détachent en tête

February 27, 2021 20:55 Ce samedi, le trio de tête de la Ligue 2, à savoir Troyes, Clermont et Toulouse, s'est imposé et profite du match nul de Grenoble et de la défaite d'Auxerre lors de cette 27eme journée pour prendre une option sur les trois premières places.