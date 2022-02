L2 (J23) : Auxerre et Sochaux freinés

Auxerre et Sochaux ont manqué l'opportunité de mettre la pression sur le Paris FC et Ajaccio, qui s'affronteront lundi soir dans le choc de clôture de la 24eme journée de Ligue 2. Les Auxerrois, qui n'ont gagné qu'une fois lors de leurs cinq derniers matchs et venaient justement battus d'être par les Parisiens la semaine dernière (1-2), n'ont pas réussi à faire mieux qu'un nul à Guingamp (1-1). "C'est long, tout le monde a un passage à vide et on accuse le nôtre, résume le capitaine bourguignon Birama Touré (pour L'Equipe). Il faudra se reprendre, se reconcentrer sur les bases et ça reviendra petit à petit." Les joueurs de Jean-Marc Furlan, après l'ouverture du score de Sinayoko (64eme), ont été repris à l'entame du dernier quart d'heure.



Dans leur malheur, les joueurs de Jean-Marc Furlan voient donc Sochaux, leurs poursuivants à la cinquième place, accuser la même mésaventure qu'eux. C'est presque pire pour les Sochaliens, puisqu'ils ont concédé ce nul 1-1 à domicile contre Amiens, le tout frais quart-finaliste de Coupe de France (ce sera à Monaco). "On aurait dû marquer ce deuxième but qui nous aurait mis à l'abri dans notre grosse première demi-heure", regrette le coach Omar Daf, les Picards étant revenus en fin de première période. Le vainqueur de Paris FC - Ajaccio aura donc tout loisir de rejoindre Toulouse pour prendre une petite avance sur le vaincu, qui sera alors troisième : elle serait de deux points pour les Parisiens, de trois unités pour les Ajacciens. Et de neuf ou dix points sur le sixième, Le Havre.