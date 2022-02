Nîmes et Niort enchaînent, Valenciennes humilie Nancy

Omarsson



Beaucoup de spectacle au cours de ces 3 matchs en retard de la 22e journée ⚽️🔥



📌 Tous les résumés 👉 https://t.co/iT1qNeBvxC#VAFCASNL #PAUFCNO #AJAPFC pic.twitter.com/AtJJR9yf5f

— Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) February 1, 2022

Boutobba

Merdji

En match en retard de la 22ème journée de Ligue 2, le choc entre l'AJ Auxerre et le Paris FC a vu la seconde formation s’imposer. Au terme d'un match assez rythmé, surtout lors du premier acte, le club francilien a validé sa montée sur le podium (1-2). Sur sa première opportunité, la formation entraînée par Jean-Marc Furlan a ouvert le score grâce à Gaëtan Charbonnier, opportuniste afin de couper de belle façon le centre de Perrin (13ème). Ainsi, le buteur de l'AJA a inscrit son 13e but de la saison en Ligue 2. Toutefois, les locaux n'ont pas su matérialiser leur gros temps fort et, inévitablement, la punition s'est présentée. Sur penalty, Morgan Guilavogui a pris le meilleur devant Donovan Léon, auteur d'une faute sur Lopez (35ème). Dos à dos à la pause, les deux équipes ont réduit le rythme. Sur une attaque rapide, Lopez a trouvé Guilavogui sur le côté droit de la surface, l'attaquant a su croiser son tir du droit afin de faire le break (70ème).Toujours dans les matchs en retard de la 22ème journée, Nîmes a enchaîné un troisième succès consécutif en allant s'imposer sur la pelouse de Pau (0-3). Le club gardois pourra notamment remercier Moussa Koné, auteur de l'ouverture du score avant l'heure de jeu (59ème), avant que Benrahou etne valident la victoire (85ème et 91ème). La formation entraînée par Nicolas Usaï demeure 8ème du classement tandis que Pau est 10ème. Dans le bas du tableau, rien ne va pour Nancy. La lanterne rouge a été humiliée sur la pelouse d'une autre formation en difficulté, Valenciennes (6-1). Déjà menée 2-0 - doublé de Yatabaré - après 18 minutes, Nancy a dû évoluer en infériorité numérique dès la 23ème, en raison de l'expulsion de Karamoko. Un fait de match impossible à surmonter pour le club lorrain, qui était revenu à 3-1 avant de couler de façon ample.Pour ce qui concerne le match en retard de la 21ème journée, Niort a continué sur sa bonne dynamique. A domicile, les joueurs de Sébastien Desabre se sont imposés face à Dunkerque (2-0) grâce à des réalisations de(56ème) puis(71ème). Niort a donc obtenu un troisième succès consécutif. Son opposant, lui, demeure 19ème et n'a plus gagné depuis le 30 octobre dernier.